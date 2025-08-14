"La gente no tenía plata": Jeannette Jara reconoce haber sacado dinero del tercer retiro de los fondos de AFP

14 ag. 2025 - 15:25 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de la polémica que se armó tras haber señalado que no apoyó los retiros de los fondos de AFP más allá del segundo, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, reconoció haber extraído el tercero, "al igual que 8.600.000 personas".

Además, reiteró que en el momento en que se produjeron las extracciones de las cuentas previsionales, las familias del país estaban pasando por momentos económicos complejos.

¿Qué dijo Jara?

"Yo retiré, al igual que 8.600.000 personas, el tercer retiro. Lo que me llama la atención sí es que esta pregunta del retiro ha sido reiterada", indicó la candidata.

Al ser consultada sobre si sacó dinero de las tres extracciones, respondió: "Creo que sí, fíjese".

"Lo que puedo decir, para que a nadie se le olvidé, es que en Chile hubo retiros porque la gente no tenía plata", señaló.

"Tratar de borrar hoy día lo que pasó en ese tiempo es bien fácil, porque después se produjo inflación y todos la vivimos, pero no es lo mismo estar en ese minuto, donde había ollas comunes. Y yo, al igual que 8.600.000 personas, también retiré", agregó.

La polémica por los dichos de Jara

El pasado martes, Jara aseguró que no apoyó más allá del segundo retiro, pese a que en redes sociales se había manifestado a favor del tercero.

Debido a la inconsistencia en sus declaraciones, el miércoles aclaró que "para nosotros los retiros fueron porque la gente le faltaba para comer y el gobierno de la derecha se demoró mucho en llegar con las ayudas. En algún minuto los retiros se hicieron como una práctica más habitual y yo en eso no seguía apoyándolos".

"Si fue el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, yo lo que le puedo decir es que aquí cuando llegó la ayuda, yo dejé de apoyar los retiros. Eso es lo que le puedo decir", añadió.

