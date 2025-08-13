Mujer de 65 años muere tras choque frontal entre dos vehículos en Ñuñoa

13 ag. 2025 - 08:55 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer de 65 años falleció en un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este miércoles en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana. El siniestro se produjo luego que dos vehículos particulares protagonizaran un choque de alta energía.

Víctima se mantenía en riesgo vital

De acuerdo a lo informado por Carabineros, el hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Grecia con Jorge Monckeberg, luego que dos automóviles colisionaran de manera frontal, quedando ambos con graves daños.

De manera preliminar, uno de los conductores no habría respetado la luz roja del semáforo, lo que provocó el impacto, según consignó Radio Bío Bío.

A raíz del accidente, una de las ocupantes resultó con lesiones graves, siendo trasladada hasta el Hospital El Salvador, en la comuna de Providencia. Allí se mantuvo en riesgo vital hasta que posteriormente se confirmó su deceso.

El Ministerio Público instruyó a la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros para que se haga cargo de los peritaje que permitan esclarecer el hecho.