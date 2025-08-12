Caso Farmacias Populares: Fiscalía pide más de 18 años de cárcel contra exalcalde Daniel Jadue

12 ag. 2025 - 17:41 hrs.

Tras 4 años de investigación, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, presentó la acusación contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el marco del denominado caso Farmacias Populares.

En total, el Ministerio Público pide más de 18 años de cárcel en su contra como autor de los delitos de fraude al fisco, estafa, cohecho y delito concursal.

Todo esto vinculado a una serie de irregularidades detectadas en el manejo de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (ACHIFARP), y donde también aparecen como acusadas otras cinco personas.

Entre las penas accesorias, se pide una condena especial de 10 años de inhabilitación absoluta temporal para ejercer cargos, empleos u oficios públicos, además de multas y las costas del juicio.

En caso de ser condenado, esto le prohibirá trabajar en el sector público durante ese período, afectando de manera inmediata su intención de postular al Congreso Nacional, donde aparece como posible carta del Partido Comunista para ser diputado.

La Fiscalía sostiene que su responsabilidad penal en las irregularidades sería porque actuó en “calidad de funcionario público, como Presidente del Directorio de ACHIFARP desde el 10 de marzo del 2017 al 30 de junio del 2022; y en su calidad de alcalde de la Municipalidad de Recoleta desde el 06 de diciembre de 2012 hasta la julio del 2024”.

La audiencia de preparación de juicio oral quedó fijada para el 3 de septiembre, a las 09:00 horas.

