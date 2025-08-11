Pareja de youtubers argentinos sufrió asalto en Valparaíso: "Pensamos que nos habían chocado de atrás"

11 ag. 2025 - 18:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un desagradable momento fue el que tuvieron que pasar Gina y Jere, una pareja de youtubers argentinos, oriundos de la localidad de Córdoba, en Chile. La pareja está de paso en nuestro país, generando contenido a través de sus viajes en motorhome.

Y fue en la ciudad de Valparaíso donde Gina y Jere tuvieron que pasar una desafortunada situación después de ser asaltados, según ellos, apenas pisaron la ciudad del puerto principal.

El robo que sufrieron los youtubers

Todo ocurrió a comienzos de este mes, cuando llegaban a Valparaíso desde Santiago. De acuerdo al relato de los jóvenes, sintieron el ruido de una explosión.

"Pensamos que nos habían chocado de atrás", dijo Gina. Aquel ruido que percibieron respondía a un problema con una rueda trasera del vehículo, por lo que buscaron un lugar para estacionar, momento en que se juntó una gran cantidad de gente alrededor del motorhome, supuestamente para ayudar.

Hasta ahí, todo normal, pero en medio del tumulto, le robaron la billetera al hombre, donde tenía todos los documentos. Es en ese momento en que se percata que una de las personas que supuestamente buscaba ayudarlo, salió corriendo. Si bien en un principio pensó que el sujeto corría por un percance, se dio cuenta de que su pertenencia ya no se encontraba en su poder.

Por si fuera poco, a su celular empezaron a llegar notificaciones que alertaban sobre el uso de su tarjeta para realizar compras.

"Enseguida llamamos a los bancos para que den de baja las tarjetas de crédito", relató la youtuber. "Teníamos documentos míos, documentos de Gina, carnet de conducir mío, carnet de conducir de Gina y un par de tarjetas de crédito", complementó Jere.

Posteriormente, una persona llamada Miguel, los ayudó para que pudiesen seguir en ruta, arreglando el neumático, además de explicarles cómo fue el modus operandi del robo.

Sin embargo, toda esta situación impidió que los trasandinos pudieran conocer atractivos turísticos, como es el caso de Cerro Alegre y Concepción, el ascensor Artillería, Puerto y Muelle Prat, la casa de Pablo Neruda, entre otros.

Mira el video:

