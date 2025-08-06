Decretan Alerta Amarilla para complejo volcánico Laguna del Maule por posible peligro de emisión de gas

06 ag. 2025 - 21:42 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó durante la tarde de este miércoles que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) decretó Alerta Amarilla para el complejo volcánico Laguna del Maule.

El subdirector nacional de Geología de Sernageompin, Mauricio Lorca, explicó que la medida responde a "la actividad registrada en la zona justifica el cambio de alerta. Se mantiene una zona de posible peligro por emisión de dióxido de carbono (CO?) en un radio de dos kilómetros desde el centro de la anomalía".

Cabe recordar que hasta este miércoles, el organismo mantenía al complejo volcánico bajo alerta técnica verde antes de llevar adelante una mesa técnica de monitoreo en conjunto con Senapred.

Al respecto, el jefe de Unidad de Geología y Peligros de Sistemas Volcánicos de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica (RNVV), Franco Vera, agregó que "en las últimas semanas se ha evidenciado un aumento progresivo de eventos sísmicos localizados principalmente en el sector oriental y central de la laguna, y una aceleración en la tasa de deformación superficial".

Por otro lado, la Alerta Amarilla permitirá el reforzamiento de las condiciones de monitoreo del complejo volcánico para evaluar su actividad y eventuales emisiones de gas que puedan afectar a zonas pobladas cercanas.

Finalmente, desde Senapred hicieron un llamado a "la tranquilidad a la población y a quienes hacen uso del paso fronterizo, en atención a que el complejo volcánico se encuentra bajo monitoreo por parte de los organismos técnicos (...) para alertar oportunamente y dar adecuada respuesta ante eventuales situaciones de emergencia".