Jaime Leyton pronostica dos semanas sin lluvias en gran parte de Chile, excepto en esta zona del país: "Llegará muy débil"

04 ag. 2025 - 12:50 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, informó que tras las precipitaciones que en los últimos días afectaron a distintas regiones del país, las lluvias se ausentarán al menos por dos semanas en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, un sistema frontal se mantendrá activo en el sur de Chile.

Según Leyton, las lluvias se concentrarán desde la región del Biobío hacia el sur, aunque se tratará de un fenómeno de carácter débil, por lo que no representa mayor riesgo para la población.

Lluvia no será abundante

“Estará limitado desde la región del Biobío hacia el sur. Más al norte no habrá nada en los valles, solo podría registrarse algo en la precordillera”, precisó el especialista.

En ese sentido, reiteró que el evento meteorológico “llegará muy débil y se concentrará en la zona sur, pero no será tan abundante”.

¿Y qué pasará en Santiago?

Respecto a la capital, Leyton fue categórico: “Habrá al menos dos semanas sin lluvia en la zona central y centro-sur del país”. La ausencia de sistemas frontales se explica por la falta de patrones climáticos activos que favorezcan la formación de precipitaciones.

“Estamos en absoluta neutralidad de El Niño y La Niña hasta diciembre, por lo que lo único que altera este comportamiento y favorece la formación de ríos atmosféricos es la oscilación Madden-Julian (OMJ)”, explicó.

No obstante, el experto advirtió que la OMJ actualmente no está activa, lo que reduce aún más la posibilidad de lluvias. “La señal de la OMJ se fue a cero, se perdió, y eso dura más o menos entre 30 y 45 días. Así que, con certeza, en la tercera parte de ese período no hay ninguna probabilidad de lluvia”, destacó Leyton.

El especialista adelantó que en estas zonas, sin la presencia de lluvias, “lo único que cambiará el panorama entre la falta de nubes o nubes altas y el cielo nublado será la nubosidad baja asociada a la vaguada costera”.

