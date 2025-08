"No va a pasar": Gobierno descarta tala de araucarias en proyecto vial en La Araucanía

04 ag. 2025 - 10:31 hrs.

¿Qué pasó?

Polémica causó la autorización de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para talar un total de 96 araucarias por obras viales en la región de La Araucanía, generando presiones a las autoridades por parte de comunidades mapuche y organizaciones ambientalistas.

Es así como el seremi de Obras Públicas de la región, Patricio Poza, anunció que no se considerará la tala de estos ejemplares para el proyecto de mejoramiento del camino internacional, entre Melipeuco e Icalma.

¿Qué dijo el seremi Poza sobre las araucarias?

La autoridad detalló que se retomará el diseño original del proyecto, lo que se decidió en un encuentro entre las autoridades y comunidades del sector.

En ese sentido, descartó "que se toque algún tipo de araucaria. Esto no va a pasar, no se van a talar, no se van a trasplantar y no se van a intervenir de ninguna manera".

"Lo que vamos a hacer ahora es retomar el proyecto inicial, volver a actualizar el diseño, hacer un proyecto que responda las necesidades actuales", expuso.

"No vamos a permitir que por ningún proyecto de camino se toquen las araucarias en el territorio. En esto quiero ser súper claro", recalcó. "Es por eso que hemos instruido a nuestro director de vialidad que más allá que tengamos una resolución por aparte de Conaf para continuar con alguna iniciativa, no están las condiciones dadas para que este proyecto sea viable".

Nuevas reuniones

El seremi señaló que se convocará a una reunión ampliada con más comunidades y organismos públicos, para acordar un diseño actualizado que permita mejorar la conectividad del sector, pero respetando los valores culturales y ecológicos.

"Vamos a esperar las próximas reuniones con el territorio para escuchar cuáles son sus necesidades", aseveró.