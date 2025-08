Familia de Alex Araya reclama por demora de entrega de cuerpo en el SML: "Nos preparamos para recibir visitas de regiones"

03 ag. 2025 - 19:06 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo concluyeron las labores de rescate de los 6 mineros que estaban atrapados desde el pasado jueves en la mina El Teniente. Lamentablemente, todos los trabajadores fueron rescatados sin vida.

La familia de Alex Araya llegó hasta el frontis de las oficinas de Codelco, debido a que denunciaron que el Servicio Médico Legal (SML) no les ha hecho la entrega respectiva del cuerpo, lo que, según sus palabras, debió haber sido hoy.

Entrega podría demorar más de 48 horas

Viviana Ruiz, prima de Alex, dijo que "nosotros esperamos y ahora tuvimos que dirigirnos acá para que nos digan esta información, que para nosotros es una burla, es una falta de respeto por todo el dolor que estamos viviendo como familia (...) resulta que no nos van a entregar dentro de 48 horas y posible hasta el viernes a nuestro ser querido".

"Ellos hicieron a media su trabajo y aquí nos tienen a nosotros como familia esperando, porque al principio los teníamos que esperar en la casa y nunca llegaron con el cuerpo allá", agregó Ruiz.

"Hoy día en la mañana entregaban a dos personas. Veníamos a buscarlo, los estábamos esperando en la casa, porque los llevaban, directo, para que nosotros no viniéramos para acá", precisó Viviana, quien agregó que la entrega debió ser a las 12:00 del día.

Luego, la mujer señaló que "nadie se hace cargo de esto y nos dicen que tenemos que ir a la PDI y a la Fiscalía porque allá está esa información".

"Nos preparamos para recibir visitas de regiones"

Por su parte, Alejandra Alvarado, también prima de Alex, conversó con Meganoticias y señaló que "nosotros supimos que el Presidente estaba acá, entonces era una manera de que nos escuchara, ya que en su discurso decía que estaba muy adolorido por el duelo de la familia, pero ni siquiera a un metro nos pudimos acercar, ni siquiera se quedó para hablar con la familia más directa".

"Han sido muchas horas de dolor. Como familia, no queremos comer, no queremos nada. Entonces, el llamado es que no mientan más, no mientan (sobre fecha de entrega del cuerpo)", detalló Alvarado.

Por último, dijo que "Alex es de Chancón, si tú entras al camino de Chancón, está decorado para recibirlo por muchos amigos, era muy querido él. La casa la tenemos arreglada, nos preparamos para recibir visitas de regiones".

