"He decidido decretar tres días de duelo nacional": Presidente Boric y rescate de los mineros que estaban atrapados en El Teniente

03 ag. 2025 - 17:56 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este domingo, el Presidente Gabriel Boric llegó hasta dependencias de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) para referirse al hallazgo de los mineros que estaban atrapados en El Teniente desde el pasado jueves y cuyas labores de rescate concluyeron hoy. Lamentablemente, los 6 trabajadores fueron encontrados sin vida.

"A sus familias, a sus compañeros de trabajo, a toda la comunidad minera de nuestro país, a toda la gente que ha seguido los hechos, les entregó, en particular a sus seres queridos, mi más sinceras condolencias en estos momentos que son difíciles", partió diciendo el Mandatario.

"Sé que el pueblo de Chile entero recibe esta noticia con pesar y con dolor, ayer me junté con las familias de los 5 mineros que hoy terminaron sus cuerpos de ser rescatados de la mina. El ministro Álvaro Elizalde asistió en Illapel al funeral de Paulo", agregó Boric.

Presidente Boric decretó duelo nacional por 3 días

En su discurso, el Jefe de Estado informó que "es un día doloroso para el país y por ello he decidido decretar tres días de duelo nacional, a partir de hoy, para honrar la memoria de Pablo, Gonzalo, Alex, Carlos, Jean, Paulo y Moisés".

"Sabemos que la minería ha sido históricamente parte de la esencia de nuestro país y cuando vemos un hospital construido, una escuela, un camino rural, parte de eso se logró gracias al trabajo de los mineros a lo largo de la historia de Chile", destacó el Presidente Boric.

Luego, el mandatario precisó que "estamos dando cierre a una etapa, quizás la más dolorosa, comienzan inmediatamente otras etapas, la de esclarecer los hechos y qué sucedió", donde aprovechó de recalcar la auditoría internacional que encargará Codelco.

"Tiene que haber justicia y como bien me dijo una familiar ayer, acá no hay que aplicar este adagio que dice que 'la justicia tarda pero llega', cuando la justicia tarda y no es oportuna, no es justicia", precisó Boric.

"En esta tarde se seguirán realizando las diligencias en la mina, recabando testimonios y levantando toda la información que se necesite para la investigación", concluyó el Mandatario.

Todo sobre Codelco