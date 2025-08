Evelyn Matthei se retracta y pide disculpas por su polémica frase sobre "muertos inevitables" en dictadura

03 ag. 2025 - 13:52 hrs.

¿Qué pasó?

Luego del respaldo recibido en el día de ayer por Chile Vamos y Amarillos, Evelyn Matthei (UDI) retomó un tema que más de algún problema le trajo en los últimos meses: su polémica frase sobre las "muertos inevitables" durante la dictadura.

En una entrevista con Radio Agricultura en abril pasado, la candidata presidencial sostuvo que el golpe de Estado de 1973 "era necesario", tras lo cual argumentó que "probablemente al principio, en 1973 y 1974, era bien inevitable que hubiese muertos, pero ya en el 78, el 82, cuando siguen ocurriendo, ahí ya no, porque había control del territorio".

Evelyn Matthei se disculpa por polémica frase

Este domingo, Matthei volvió a referirse al tema en una carta publicada en El Mercurio dirigida al economista Sebastián Edwards, quien en una entrevista con Tele13 Radio criticó el programa económico de Jeannette Jara (PC) y dijo que no votaría por ella; sin embargo, un apoyo suyo a la exalcaldesa de Providencia necesitaba de una aclaración sobre su frase de los "muertos inevitables".

"Leí con mucho interés tu entrevista la semana pasada y, junto con felicitarte por lo oportuno de tus comentarios sobre lo que nos enseña la historia respecto del tipo de programas que ofrece la candidata del gobierno, quiero recoger el guante de lo que a ti y a mucha gente le importa: mis dichos en una radio sobre las muertes luego del 11 de septiembre de 1973", señala Matthei.

Agrega que "sé que a muchos chilenos les molestó u ofendió lo que dije, y desde ya me disculpo por el dolor que mis palabras pudieron causarles. Nada más lejano de mi intención. Lo que dije iba en un sentido completamente diferente".

En su reflexión, la candidata sostiene que "la extrema polarización ideológica y la violencia verbal y física se habían tomado nuestra sociedad durante los años sesenta y principios de los setenta. Nuestro país era un escenario donde se jugaba la Guerra Fría. Se trataba a los adversarios como 'enemigos', y en ello todos los sectores tuvieron responsabilidad".

"La política no defendió la democracia, y cuando vino el golpe militar, lamentablemente hubo persecuciones y muertes. No las justifico, no las defiendo. ¿Cómo podría hacerlo o creerlo? Menos aún puedo aceptar o justificar asesinatos ni torturas de prisioneros. Nada puede justificar semejantes actos", complementó.

Matthei concluye que "esta es una lección que creo que la mayoría hemos aprendido. La vida, la libertad, la democracia, los derechos humanos son intransables, y hay que defenderlos siempre, sin medias tintas, aquí y en todas partes, ahora y siempre".

