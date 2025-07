Le escupieron y lanzaron café caliente: Alcalde René de la Vega sufre violenta agresión en Conchalí

30 jul. 2025 - 16:08 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Conchalí, René de la Vega, fue agredido por un vecino de la comuna mientras fiscalizaba una obra de pavimentación. El edil denunció que el sujeto lo amenazó a él y a otros funcionarios municipales, y posteriormente le escupió y le tiró café caliente.

Le escupió un apósito con sangre

Mientras el alcalde se encontraba revisando los avances de una pavimentación en la calle Sagitario, un vecino se acercó y escupió el rostro de la autoridad, lanzándole un apósito con sangre proveniente de su boca.

"Acto seguido, me lanzó un manotazo que no me alcanzó a llegar, me agredió verbalmente con insultos graves, expresiones de alto contenido ofensivo y despectivo hacia mi persona y mi rol como autoridad", expresó el líder comunal.

"En medio de estos insultos, comenzó a lanzar amenazas explícitas, señalando que nos iba a golpear a todos y que no le importaban las consecuencias", aseguró la máxima autoridad de la comuna.

Le lanzó café caliente

El violento actuar del vecino no quedó ahí, ya que después se metió a su casa, tomó un tazón con café caliente y lo arrojó directamente sobre el cuerpo del alcalde y de los otros funcionarios municipales presentes, mientras una de sus familiares intentaba detenerlo.

Posteriormente, continuó emitiendo amenazas violentas y "nos dijo que esto no se iba a quedar así y que nos íbamos a acordar de él", indicó De la Vega.

Tras el hecho, el alcalde presentó una denuncia en la Quinta Comisaría de Conchalí, y el agresor ya fue plenamente identificado por las autoridades.