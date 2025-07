Crimen de Camila Rojas: Condenan a presidio perpetuo a vecino de joven madre asesinada en La Serena

29 jul. 2025 - 18:46 hrs.

A poco más de un año de ocurrido el crimen, este martes 29 de julio se dictó la sentencia contra Francisco Novoa, culpable del asesinato de Camila Rojas, a quien apuñaló cuando estaba durmiendo junto a su hija en su casa en el sector de Alfalfares, en La Serena.

La sentencia contra el autor del asesinato de Camila Rojas

Novoa fue declarado culpable el 18 de julio, por lo que esta jornada el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena lo sentenció a presidio perpetuo efectivo por el delito de homicidio calificado consumado.

Pero no solo esto, ya que el imputado recibió una segunda sentencia de 20 años de presidio mayor en su grado máximo por el delito de homicidio calificado frustrado contra la hija de la víctima, informó Diario El Día.

La muerte de Camila Rojas

El crimen de Camila Rojas ocurrió el 3 de julio del 2024 cuando dormía acompañada de su hija de 5 años. En ese instante, Novoa, quien era su vecino, ingresó por la fuerza a la vivienda y la apuñaló 97 veces.

Tras darle muerte en el lugar, la pequeña terminó con graves lesiones, aunque sobrevivió. A partir de allí, el asesino escapó y más tarde fue entregado a la policía.

En el marco del juicio, Novoa confesó haberle quitado la vida a Camila, aunque argumentó que estaba bajo los efectos de las drogas: "Sabía que había hecho algo, pero no sabía a quién. Llamé a mi señora o ella me llamó, le dije que me viniera a buscar, que había hecho algo malo. Me encontró mi cuñado, mi pareja y mi cuñada", fue la versión del acusado.

La familia y círculo cercano de la víctima aseguró que el sujeto tenía una fijación con ella, puesto que la solía observar de manera insistente y lasciva.

Marcia Gallardo, abogada de la familia de Camila, reveló que "él habría acechado en varias ocasiones a la víctima, incluso cortándole el gas cuando se estaba bañando para que saliera en toalla a ver qué pasaba. Por eso sostenemos que se trata de un femicidio".

Al ser investigado, no solo quedó en evidencia la participación de Novoa en el asesinato, sino también que tenía antecedentes por una condena previa por abuso sexual a una mujer en La Ligua.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

