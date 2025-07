Kast presenta plan para cambiar sistema penitenciario y responde a Matthei: "No vamos a caer en ninguna situación que nos desvíe"

28 jul. 2025 - 13:22 hrs.

¿Qué pasó?

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, presentó un plan para modificar el sistema penitenciario y respondió a los dichos de Evelyn Matthei, quien este lunes no se comprometió a apoyarlo si es que pasa a segunda vuelta, apuntando a que desde su conglomerado la han "tratado de destruir".

¿Qué dijo Kast sobre las declaraciones de Matthei?

En respuesta a Matthei, Kast sostuvo en un punto de prensa que "cualquiera sea el candidato de la oposición al actual Gobierno que pase a segunda vuelta va a contar con nuestro apoyo, en eso no nos perdemos. Sea el candidato Parisi, sea el candidato Kaiser, sea la candidata Matthei, sea yo, espero lo mismo de ellos".

"Cada uno tendrá que hacerse responsable frente a Chile de sus actitudes, de sus posiciones, y nosotros en esto no nos equivocamos, nuestro adversario está al frente y no vamos a caer en ninguna situación que nos desvíe de ese norte, nuestro norte es recuperar Chile", agregó, señalando que "no nos vamos a hacer cargo de las declaraciones de uno u otro candidato, si algún candidato quiere interponer algún recurso, que lo haga".

El líder republicano aseguró que "siempre hemos actuado de frente, mirando a las personas a la cara y buscando lo mejor para nuestra patria. Si alguien tiene alguna duda de eso, bueno, lo puede manifestar, pero serán los chilenos los que en noviembre y en diciembre decidirán quién va a gobernar los destinos de la patria, y esperamos que elijan bien, porque aquí los únicos matones son los que están en el Gobierno, y no nos equivoquemos, nuestros adversarios políticos y nuestros adversarios electorales están en el Gobierno".

"Plan Cancerbero": ¿En qué consiste?

Paralelamente, Kast dio a conocer su Plan Cancerbero, con el que busca modificar el sistema penitenciario si es electo presidente. "Si nosotros no recuperamos nuestras cárceles, no hay plan de seguridad que pueda llevar a Chile a ser el país seguro que queremos. Es un plan duro, real, efectivo, que tiene como objetivo fundamental combatir el crimen organizado", dijo.

"Tenemos que recuperar el control de las cárceles y esta no es una responsabilidad exclusiva de Gendarmería, es una responsabilidad de las autoridades. La primera autoridad debería estar preocupada 24/7 de este problema y no lo hemos visto y lo lamentamos, porque quien debe velar por la seguridad de cada chileno y de cada familia es el Presidente de la República y de ahí hacia abajo ir solicitando la colaboración de todas las instituciones", añadió.

"Presos extranjeros han ido en aumento, para ellos vamos a tener cárceles especiales"

El candidato detalló que uno de los principales puntos del plan es la "reubicación de todos los delincuentes peligrosos y de todos los extranjeros en cárceles de alta seguridad y exclusivas para ellos. A estas personas se les van a cortar todos los vínculos con sus familiares, con el crimen organizado, con el mundo exterior, ellos van a quedar aislados para que no sigan operando desde dentro de las cárceles".

"Los presos extranjeros han ido en aumento y para ellos vamos a tener cárceles especiales, nada de que vengan a contaminar con sus conductas a presos chilenos. Si queremos hablar de reinserción, los chilenos tienen una posibilidad real de reinsertarse y muchos de los extranjeros ya son parte de organizaciones criminales a las cuales vamos a tratar con dureza", sumó.

En ese sentido, expuso que el plan tiene como eje fundamental la disciplina, "enfocada en rutinas, en uniformes y en alimentación. Se acabó que los distintos reos puedan mostrar su poder con vestimentas distintas, que unos sirvan a otros, y que no cumplan las reglas establecidas en los reglamentos penitenciarios".

