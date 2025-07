Usuarios reportan intermitencia de los servicios digitales de Banco Santander

25 jul. 2025 - 14:56 hrs.

¿Qué pasó?

Usuarios de Banco Santander reportaron este viernes una intermitencia del sistema, específicamente de sus plataformas digitales. Los afectados señalaron en redes sociales tener problemas para acceder a sus cuentas a través del sitio web y la app Santander.

Usuarios expresaron su malestar en redes sociales

Según mencionaron clientes en X, al intentar iniciar sesión en la app y página web de Santander se indica que "alguno de los datos ingresados es incorrecto, por favor, revisa tu RUT y Clave Digital e inténtalo nuevamente".

La notificación alarmó a los usuarios del banco, ya que temían haber sido víctimas de algún hackeo o vulneración de la privacidad de sus cuentas.

"Santander Chile caído, no deja entrar por app ni página", "me pide otra clave y yo nunca la cambié", y "¿alguien más que no pueda acceder a su sesión del Banco Santander? Indica contraseña inválida y no la he cambiado", fueron algunas de las publicaciones de los clientes en X.

Santander está sufriendo "intermitencia" en sus canales digitales

Por su parte, la empresa confirmó que "estamos presentando intermitencia en nuestros canales digitales. Lamentamos los inconvenientes que esto pueda causar".

"Nuestros equipos se encuentran trabajando para solucionar a la brevedad esta contingencia", concluyeron desde Banco Santander.

Todo sobre Bancos