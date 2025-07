Reporte al SII por más de 50 transferencias: ¿Cuándo es la primera entrega de datos?

24 jul. 2025 - 11:42 hrs.

Restan pocos días para que las instituciones financieras entreguen por primera vez al Servicio de Impuestos Internos (SII) los datos de las cuentas que hayan recibido múltiples abonos, en cumplimiento de la nueva normativa establecida por la Ley de Cumplimiento Tributario.

Esta nueva disposición ha generado polémica, ya que implica que se informe aquellos contribuyentes que hayan recibido más de 50 transferencias de distintos RUT en el mismo día, semana o mes, o que acumulen 100 o más durante un semestre.

La medida busca combatir la evasión en actividades económicas informales. Sin embargo, el SII aclaró que no se iniciarán procesos de fiscalización cuando los abonos respondan a motivos de venta distintos a la venta de bienes o servicios, como aportes solidarios o eventos sociales.

De este modo, se podrán distinguir tres situaciones: personas que reciben transferencias por motivos no comerciales; quienes venden de forma informal sin declarar ingresos; y contribuyentes formalizados que no cumplen completamente sus obligaciones tributarias, como no emitir boletas por pagos recibidos.

¿Cuándo es la primera entrega de datos?

Las entidades actualmente sujetas al Código Tributario —incluidos ahora también los emisores de tarjetas de prepago— deberán entregar el primer reporte durante julio. Este documento reunirá todos los abonos registrados entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año.

Según lo indicado por el servicio público, el reporte incluirá cuentas corrientes, cuenta vista, de ahorro en sus distintas modalidades (ahorro a plazo, para vivienda o con giros diferidos), cuentas bipersonales, en moneda extranjera, con provisión de fondos o similares.

Dentro de las instituciones obligadas a entregar los datos se encuentran bancos, cooperativas supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), cooperativas fiscalizadas por el Ministerio de Economía, compañía de seguros y entidades privadas dedicadas al depósito y custoria de valores.

En caso de no cumplir con la normativa, se exponen a sanciones económicas. Las multas pueden alcanzar una unidad tributaria anual (aproximadamente $625 mil) por cada dato omitido o entregado incorrectamente, con tope de hasta 500 UTA.

