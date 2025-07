"Aquí es primera vez que me toca verlo": Astrónomo explica qué podrían ser los objetos luminosos avistados en el norte

24 jul. 2025 - 09:31 hrs.

¿Qué pasó?

¿Basura espacial o un meteorito? Esa es la pregunta que ha estado rondando sobre los objetos luminosos que fueron vistos en los cielos de la zona norte, en horas de la mañana de este jueves, cuando todavía no se asomaba el sol.

El astrónomo Rodrigo Herrera, director del Núcleo Milenio de Galaxia (Mingal), conversó con Mucho Gusto y explicó a que se trataría el fenómeno.

¿Que podría ser el objeto luminoso?

Herrera expuso que se podría tratar de "dos fenómenos naturales. Por un lado tendríamos el ingreso de un meteoro a la atmósfera, de estos fragmentos meteoritos que ingresan, se calientan, brillan y si llegan a través de la atmósfera golpean la Tierra. Ese es un lado y el otro es efectivamente la basura espacial".

El experto señaló creer que se trata de basura espacial "porque los meteoritos, para aquellos que lo han visto en la noche, caen generalmente en un ángulo mucho más pronunciado, caen mucho más rápido y no se disuelven en tantos trozos como los que se pueden ver ahora".

"Generalmente estos meteoritos pueden tener colores verdes, azules, que tienen que ver con la composición química. En este caso, son colores más amarillento y azules, que es precisamente lo que tú esperarías de un metal que se está calentando", agregó.

¿Qué tipo de basura espacial podría ser?

El astrónomo afirmó que "esto fue hecho por humanos, pero si tú me preguntas si esto era un satelite chino, indio o estadounidense, o era un cohete de alguna otra nación, no tenemos cómo saberlo".

"En el fondo hay un montón de cosas que están orbitando la Tierra que podemos monitorear y muchas otras que son secretas. No me quiero poner aquí conspiranoico ni nada, pero a lo que voy es que en en el norte, el hemisferio norte, cuando esto pasa cerca a Estados Unidos, sabemos que puede ser SpaceX", sostuvo, indicando que "aquí en el sur es primera vez que me toca verlo, no podría decir efectivamente cuál es el origen".

Sobre la larga duración del fenómeno, detalló que "tiene que ver precisamente porque debe ser un cuerpo que está en una órbita mucho más baja que el ingreso de un de un meteorito y también es un cuerpo mucho más masivo. En el fondo eso explicaría también que se vaya rompiendo en tantos fragmentos".