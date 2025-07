¿Delinquían por amor?: Mujer TENS se encuentra entre las detenidas por tour delictual que realizó con su pareja

24 jul. 2025 - 08:27 hrs.

¿Qué pasó?

En las comunas de La Reina y Las Condes, Región Metropolitana, una banda integrada por cuatro personas realizó un tour delictual. Entre los detenidos se encuentra una mujer que declaró ser Técnico en Enfermería (TENS).

La joven, de 26 años, identificada como Valentina Santins, es pareja de otro de los sujetos detenidos y conducía el vehículo utilizado por los delincuentes.

"Pásame el teléfono o te voy a matar"

Uno de los robos ocurrió en un paradero, donde un joven fue abordado por los sujetos. "Al principio no escuché mucho porque estaba con audífonos, pero claro, vi el cuchillo, me pegaron combos en la cabeza, me trataron de botar, me gritaban 'pásame el teléfono o te voy a matar'", contó la víctima.

Un repartidor que presenció el hecho dio aviso a personal de seguridad de La Reina. “Estaba haciendo delivery la verdad, trabajando un rato. Y en eso me percaté que estaban asaltando a este muchacho. Seguí a estos tipos y bueno ahí justo me pillé a una patrulla municipal de La Reina”, relató.

Gracias al aviso del repartidor, los equipos de seguridad comenzaron una persecución. Los sujetos ingresaron a una calle sin salida y fueron capturados. Fueron detenidos tres hombres y una mujer, todos con antecedentes y mayores de edad.

Delincuentes reconocieron los robos

La fiscal del caso informó que a la mujer se le imputaron "tres delitos de robo con violencia, porque a ella la ven que iba conduciendo el vehículo y que en algún punto, en un estacionamiento de un mall, se cambian". Se indicó además que la imputada vivía con uno de los otros detenidos en San Miguel.

Los detenidos reconocieron los robos cometidos en La Reina y Las Condes y afirmaron que querían aportar a la reparación de las víctimas. El tribunal decretó prisión preventiva para los cuatro involucrados.