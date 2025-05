El invierno comienza a asomarse: Conoce el pronóstico del tiempo para este fin de semana en Santiago

23 may. 2025 - 22:31 hrs.

¿Qué pasó?

El pronóstico del tiempo para este fin de semana en la Región Metropolitana adelanta un sábado más templado que el domingo, jornada en que las nubes serán las protagonistas, al contrario de lo que se espera para este 24 de mayo.

El invierno ya está comenzando a asomarse en este otoño, por lo que en la zona centro-sur regresan las lluvias para luego dar paso al frío.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para Santiago este fin de semana?

En Santiago se espera un panorama soleado pero con temperaturas frescas este sábado. Por la mañana bajará la temperatura, y el día se mantendrá soleado.

De extremas de 5°C y 21°C, Santiago pasará a 7°C y 16°C el domingo, jornada que comenzará con escasa nubosidad, para luego nublarse.

Temperaturas pronosticadas para este sábado 24 de mayo en la RM

Colina: 4°C y 22°C

Melipilla: 4°C y 20°C

Santiago: 5°C y 21°C

Buin: 3°C y 19°C

San José de Maipo: 4°C y 22°C

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona norte y centro-norte este sábado 24 de mayo?

Este sábado el cielo variará de nublado a escasa nubosidad en la costa de Arica. Distinto es lo que pasará en Iquique y Antofagasta, ya que no habrá mucho espacio para el sol. En tanto, Copiapó amanecerá con la camanchaca y luego se despejará.

En La Serena, Tongoy y Lo Vilos, a primera hora estará nublado pero por la tarde soleado, con temperaturas no muy templadas. Al interior, se mantendrá despejado en Los Andes y San Felipe, aunque descenderán las temperaturas, mientras que en la costa de Valparaíso se espera sol todo el día.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona centro-sur y sur este sábado 24 de mayo?

La zona central tendrá nieblas en San Fernando, Talca, Chillán, y luego no quedará ninguna nube. El sol se mantendrá durante todo el día, pero no dejará temperaturas muy elevadas. Por su parte, Biobío registrará mínimas de 4°C y máximas de no más de 16°C, mientras que el domingo llegará la lluvia.

En La Araucanía se mantendrán las nieblas, lo mismo en la ciudad de Valdivia. En la tarde saldrá el sol, pero no abrigará mucho. Se espera una mañana fría en la región de Los Lagos y por la tarde ambiente fresco.

Para el extremo sur del país se pronostica que empiecen a subir un poco las temperaturas en la mañana, por lo que Coyhaique empezará el día sin heladas matinales. En la tarde llegará la lluvia en el sector insular y también en la región de Magallanes.

Temperaturas pronosticadas para este sábado 24 de mayo en el resto del país

Arica: 17°C y 24°C

Iquique: 17°C y 20°C

Calama: 4°C y 23°C

Antofagasta: 13°C y 18°C

Copiapó: 13°C y 24°C

La Serena: 10°C y 16°C

Ovalle: 9°C y 24°C

Quillota: 7°C y 22°C

Los Andes: 5°C y 22°C

Valparaíso: 8°C y 19°C

Rancagua: 4°C y 19°C

Talca: 3°C y 16°C

Chillán: 3°C y 14°C

Concepción: 4°C y 15°C

Los Ángeles: 4°C y 16°C

Temuco: 4°C y 15°C

Valdivia: 5°C y 14°C

Osorno: 2°C y 12°C

Puerto Montt: 3°C y 13°C

Castro: 4°C y 11°C

Puerto Aysén: 4°C y 9°C

Coyhaique: 3°C y 7°C

Puerto Natales: -2°C y 6°C

Punta Arenas: 1°C y 5°C

Puerto Williams: -2°C y 5°C

