Expresidente Macri revela que Trump le aconsejó "conquistar Chile para tener dos océanos"

23 may. 2025 - 19:32 hrs.

¿Qué pasó?

El expresidente argentino Mauricio Macri reveló detalles de una conversación ocurrida en el 2018 con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien le entregó un particular consejo para obtener dos océanos.

De acuerdo a Macri, el mandatario norteamericano le señaló que si conquistaba Chile, Argentina tendría acceso al Atlántico y al Pacífico.

Lo más visto ahora Registro Social de Hogares presentó cambios: Así es cómo puedes ingresar ahora

¿Qué dijo Macri sobre la conversación con Trump?

"Yo reconozco que es un amigo", dijo el líder del PRO sobre Trump en un seminario del Grupo Libertad y Democracia desarrollado en España.

Asimismo, aseguró que "ha sido muy amigo de la Argentina, por esta relación personal que teníamos cuando yo tenía 24 y él 38". Luego, procedió: quiero empezar con una anécdota que marca cómo es mi amigo".

La historia se situó en Buenos Aires, cuando el Presidente estadounidense realizó una visita oficial, aprovechando el G20.

"Conquistar Chile para tener dos océanos"

"En el despacho presidencial yo siempre he tenido un mapa de la Argentina (...) y él empieza a mirar el mapa", recordó Macri.

Según su relato, fue en ese momento que su amigo se percató de una franja ubicada a la izquierda del país y pregunta qué es. "Yo digo es Chile y me dice: you should add, conquer Chile, so you can have both oceans". En español, esto es: "Deberías agregar, conquistar Chile, para poder tener ambos océanos".

"Entonces todo el mundo se rió, y yo dije conociéndolo medio lo dice en serio y medio lo dice en chiste. Después cuando pasaron los años y escuché lo de Canadá y Groenlandia, me suena conocido ese tipo de cosas", cerró.