Los importantes cambios que tendrá uno de los malls más grandes de Chile

22 may. 2025 - 11:12 hrs.

¿Qué pasó?

Últimamente, son diversas las noticias sobre cambios en sus respectivas operaciones, las que han comunicado los centros comerciales. Ahora, Plaza, la filial de los reconocidos Mallplaza, ligados a la familia Falabella, está buscando potenciar uno de sus establecimientos en la zona centro sur del país.

Si anteriormente la firma entregaba signos de aumentar el estándar de su servicio dentro de Chile, convirtiendo a Mallplaza Vespucio en el centro comercial más grande del país, ahora los ojos del conglomerado está puesto en regiones, más específicamente en el Bío Bío.

Se trata de Mallplaza Trébol, ubicado en la ciudad de Talcahuano, la creación de este espacio significó el tercer centro comercial de la compañía y el primero fuera de Santiago. De acuerdo a lo que consigna La Tercera, este establecimiento se posiciona como uno de los activos con mejor desempeño en venta por metro cuadrado e ingreso por metro cuadrado para Mallplaza.

Más en detalle: Mallplaza Trébol terminó el primer cuarto de 2025, siendo el segundo recinto con mayores ventas de locatarios, llegando a $127.070 millones (US$ 133 millones), solo antecedido por Vespucio con $154.707 millones (US$ 162 millones). En los ingresos percibidos por la empresa, se posicionó el tercer lugar con $12.747 millones (US$ 13 millones).

Los cambios que tendrá Mallplaza Trébol

Respecto a las mencionadas modificaciones del centro comercial, la apuesta del conglomerado radica en consolidarlo como el segundo centro más relevante de Mallplaza y el primero a nivel nacional fuera de Santiago.

Para esto, se realizará un plan que datará de tres años, siendo este 2025 cuando se inició la ampliación del activo. En concreto, esto consiste en incorporar 26 mil metros cuadrados adicionales, y reconvertir 21 mil metros cuadrados. Además, se rediseñará por completo la zona exterior.

De esta manera, la superficie de Mallplaza Trébol pasará de los 118.945 metros cuadrados a 144.945 metros cuadrados de superficie, para lo cual invertirá US$ 93,6 millones.

"Los principales focos de esta ampliación cuya fecha de término se estima para el primer semestre de 2027, son el desarrollo la primera calle gastronómica de Concepción–Talcahuano; robustecer la propuesta de moda mediante el mejor retail en sus mejores formatos; fortalecer la propuesta de entretención para toda la familia; y mejorar la experiencia de visita optimizando las circulaciones del cliente", detalló Plaza al medio anteriormente citado.

Este crecimiento nos permitirá entregar una propuesta de futuro con las mejores tiendas en sus mejores formatos, un barrio gastronómico con una gran propuesta que la región no tiene", sostuvo Pablo Pulido, gerente de la división de Chile.