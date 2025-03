Taxista sin documentos intentó evadir fiscalización y llevaba una arma blanca: Terminó detenido

21 mar. 2025 - 12:36 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes por la mañana se llevó a cabo una masiva fiscalización vehicular en la comuna de Colina, Región Metropolitana, donde un taxista intentó evadir el control policial pues no contaba con ningún tipo de documentación.

Además, el conductor estaba manejando con un arma blanca en su poder, por lo que terminó siendo detenido.

Intentó escapar y tenía un arma blanca

El conductor iba manejando por avenida San Martín, momento en que vio a lo lejos la presencia policial, por lo que repentinamente desvió su trayectoria y entró a una bencinera para evadir la fiscalización.

El taxista se estacionó en la gasolinera, pero no pudo evitar la presencia de Carabineros, quienes llegaron al lugar y le realizaron el respectivo control.

Los fiscalizadores corroboraron que el hombre no tenía ninguna documentación del vehículo desde el año 2020, ni tampoco licencia.

El jefe nacional de Fiscalización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Óscar Carrasco, detalló que el conductor "no tenía la licencia al día, no tenía la documentación al día y había sido caducada su inscripción en los registros de taxi en 2021. Es un vehículo que ya no cumplía las condiciones para ser transporte público, aunque él señalaba que lo usaba para transporte privado. Además de eso, evadió".

Junto a todo lo anterior, el taxista portaba un arma blanca, un moledor y una herramienta que aparentemente sería para empastar paredes. Finalmente, el conductor quedó detenido.

