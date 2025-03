Colegio de Profesores convoca a movilización por casos de agresiones a docentes

21 mar. 2025 - 05:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Colegio de Profesores, tras la seguidilla de agresiones a docentes, decidió convocar una movilización en todo Chile bajo la consigna "Que educar no nos cueste la vida" para el próximo lunes 24 de marzo.

El presidente del gremio docente, Mario Aguilar, afirmó que "hoy día el problema de la violencia es el más grave que enfrenta la educación chilena. La mala convivencia, los ambientes violentos y agresivos de los cuales las y los profesores están siendo víctimas".

El dirigente agregó que "hemos tenido los casos, el de San Javier y de Trehuaco, en que dos docentes sufrieron graves agresiones, por ello debemos manifestarnos con fuerza por todo el país. Que el lunes, a las 12.00 horas, se escuche fuerte el clamor del profesorado", manifestó.

La primera denuncia se dio a conocer luego de que un estudiante de primero medio golpeara a una profesora en su cabeza con un escobillón, dejándole una lesión de gravedad que la llevó a ser internada en la UCI. Solo un día más tarde, un alumno de quinto básico agredió a otra docente en la comuna de San Javier.

El líder gremial sostuvo que "esto debe abordarse como primera prioridad por las autoridades educacionales y legislativas. Además, se deben revisar los programas de inclusión, que son políticas con las que estamos de acuerdo, pero hoy no están funcionando, porque no se entregan los recursos adecuados, porque el decreto 170 ya está obsoleto".

Finalmente, Aguilar enfatizó en que "muchas veces la inclusión no queda más que en el papel y los colegios no tienen las condiciones materiales, ni humanas. No cuentan con los profesionales adecuados, ellos tampoco tienen todo el tiempo que debieran dedicar a la atención de niñas y niños con necesidades educativas especiales y que requieren una atención muy personalizada", añadió.

