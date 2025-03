Empresario microbusero de 78 años denuncia que conductor de otra empresa lo atacó con un fierro: "Fue terrible"

13 mar. 2025 - 11:59 hrs.

¿Qué pasó?

Un conocido empresario microbusero de la región de Valparaíso, Jorge Filippi, denunció que el pasado 26 de febrero recibió una golpiza por parte de un conductor de buses de otra empresa.

El hombre de 78 años es el fundador de Buses La Porteña y aseguró que hace unas semanas fue agredido en el sector de Playa Ancha, Valparaíso, tras una discusión con un chofer que presta servicios a la empresa Fenur.

La golpiza

El empresario explicó a La Estrella de Valparaíso que el terminal de Buses La Porteña se encuentra en calle General Vidaurre, y en la esquina de esa calle los buses de la empresa Fenur tienen su demarcación para estacionarse.

En ese lugar, "hacen y deshacen. Yo todos los días salgo a barrer la calle, saco la basura que dejan aquí... tiran botellas con orina, para qué te cuento", apuntó Filippi.

En ese contexto, el pasado 26 de febrero, "yo iba saliendo y me doy cuenta de que hay un bus ahí, afuera del portón, que no me dejaba salir. Le pedí al conductor que se moviera y este tipo se alteró, sacó un fierro y comenzó a golpearme y amenazarme de muerte. Todos esto dentro de mi terminal", contó el adulto mayor.

En medio de la golpiza "alcancé a colocarle el brazo y fue tal la magnitud del golpe que me caí al suelo... yo pensé que me lo había quebrado. Fue terrible".

Denuncia

Luego de la brutal agresión, Filippi llamó a Carabineros, realizó la denuncia y fue a constatar lesiones tras quedar con una herida de grandes proporciones en uno de sus brazos.

"Fue muy violento lo que sucedió; primera vez en todos estos años que llevo dedicado a transporte, que me sucede algo así. Estoy preocupado porque este conductor, que tengo identificado, sigue trabajando como si nada. Si me hizo algo así a mí, que soy conocido en el rubro y que tengo mis años, quizás qué le puede hacer a otras personas. Este tipo de gente no puede estar manejando", manifestó.

Por su parte, desde Fenetur, empresa del conductor agresor, señalaron al citado medio que se trató de una situación puntual por un hecho personal entre dos personas, por lo que acatarán lo que diga la justicia en un caso que investiga la SIP de Carabineros.