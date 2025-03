Tiene 30 años, pero cuando fue a buscar su carnet le entregaron el documento con foto y firma de cuando era niño

12 mar. 2025 - 16:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un insolito hecho se produjo en un Registro Civil de la región de Valparaíso, luego de que un hombre fuera a renovar su carnet de identidad.

Y es que, luego de haber realizado el proceso de renovación, cuando le entregaron el documento, se dio cuenta que algo no estaba bien: Su foto y firma eran propias, pero de cuando tenía apenas 9 años.

Sigue esperando que le solucionen el problema

Hablamos de Sebastián Rivera, quien hoy tiene 30 años, y quiso renovar el documento de identificacióon en medio de la actualización de sistema del Registro Civil.

Según comentó el afectado a Radio Bío Bío, fue a fines del año pasado cuando fue a las oficinas ubicadas en la calle Esmeralda 916 en la comuna de Valparaíso, cuando luego de una espera recibió su carnet. El hombre, sin embargo, no tardó en ver el error.

Ante la sorpresa de verse a sí mismo, pero hace más de 20 años, volvió para alertar del error. Pero, desde las oficinas de repartición no le pudieron dar una pronta respuesta. Hoy, Sebastián lleva tres meses sin poder tener su cédula de identidad, lo que ha limitado su cotidianidad.

No ha podido solicitar un crédito hipotecario

“Me ha limitado mucho, no he podido actualizar productos bancarios, tuve problemas cuando renuncié a un trabajo. Problemas al momento de firmar mi finiquito ante notario, tengo problemas con el banco para solicitar un crédito hipotecario, porque claro, requiero la cedula vigente”, comento al medio antes mencionado.

“Desde ese día, hasta la fecha de hoy, no he recibido ningún carnet. He solicitado al director que anule esta solicitud de carnet, pero me dicen que por sistema eso no se puede y que hay que esperar”, agregó, explicando que ha insistido por una pronta solución.

