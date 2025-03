Llamada al 133, ráfaga de disparos y se investiga si hubo o no un robo: Lo que se sabe del brutal crimen de matrimonio en Graneros

12 mar. 2025 - 11:40 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción ha generado el brutal crimen de un matrimonio la madrugada de este miércoles en la comuna de Graneros, en la región de O'Higgins. La pareja fue asesinada a disparos al interior de su domicilio, ubicado en una zona de parcelas.

Se trata de Rodrigo González Aguirre, empresario agrícola de 61 años, y Carolina Calleja Lucero, orientadora de un colegio de 53 años de edad, ambos muy queridos por la comunidad que hoy lamenta su abrupta partida.

Con el pasar de las horas se han ido conociendo nuevos antecedentes. Se sabe que una de las víctimas alcanzó a llamar al número 133 de Carabineros para alertar de lo sucedido. Asimismo, testigos aseguran haber escuchado una ráfaga de disparos y la policía investiga un posible robo como móvil.

"Esto es como una metralleta"

"Yo estaba en mi casa, había hecho dormir hace poco a mi bebé. Esto fue como a las 03:10 horas. Primero escuché un balazo y no me asusté, porque siempre andan tirando balazos para espantar, porque roban fruta", comentó a Meganoticias una vecina, quien no quiso revelar su identidad.

"Pero después el ruido fue una ráfaga de disparos. Fueron muchos, muchos. Ahí yo dije 'esto es como una metralleta'. Yo creo que unas 15 o 20 balas seguidas. De ahí me metí al WhatsApp (de la comunidad) y nadie habló", agregó la mujer.

No se ha confirmado el móvil

El Ministerio Público instruyó a personal de Brigada de Homicidios (BH) Rancagua de la Policía de Investigaciones (PDI) y a peritos del Laboratorio de Criminalística para que se hagan cargo de las diligencias el caso.

El fiscal Carlos Fuentes señaló en el lugar que la dinámica del hecho "es difícil determinarla todavía", ya que el sitio del suceso todavía no ha sido periciado en su totalidad. "Es bastante amplio, no es solo un punto adentro de la casa, sino que es toda la casa, es todo su entorno y se extiende incluso más allá", explicó.

La autoridad agregó que el crimen se investiga como robo con homicidio, a pesar de que "no sabemos todavía si hay especies robadas, y si hay, cuántas fueron. También existe la posibilidad de que se haya frustrado el robo".

Se desconoce quién llamó al 133 de Carabineros

Respecto a la posible vinculación de trabajadores del empresario en el crimen, el persecutor respondió que se está "investigando todo lo que podamos investigar. Tenemos un listado de personas. Estamos pidiendo colaboración a la familia e incluso en los lugares aledaños".

En cuanto a la llamada que una de las víctimas realizó a Carabineros, el fiscal confirmó que efectivamente se produjo dicho contacto telefónico. "Estamos a la espera de una copia de esa llamada y determinar qué fue lo que ocurrió. No sabemos quién fue (el que llamó), si fue ella o él", señaló.

Finalmente, sobre la posibilidad de que el matrimonio también haya disparado en defensa propia, indicó que "adentro hay un montón de evidencia que tiene que ser levantada y periciada para saber si hubo o no intercambio. No lo sabemos".