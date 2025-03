"Le pedí ayuda y se fue a buscar una cerveza": Primos acusados de violación quedan en prisión preventiva

11 mar. 2025 - 15:59 hrs.

¿Qué pasó?

En prisión preventiva quedaron dos primos por el delito de violación en contra de una mujer de 48 años, quien se habría negado a tener relaciones sexuales con ellos el pasado domingo en El Tabo, región de Valparaíso.

De acuerdo a Carabineros de la Subcomisaría de El Quisco, además de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI, la víctima se reunió con un amigo que había conocido hace tiempo en redes sociales e identificado como C.I.O.Q., de 31 años, en la casa del primo de él, ubicada en el sector de El Tabito.

Su amigo presenció el acto sin auxiliarla

El Líder de San Antonio consignó que en el lugar se encontraba el dueño del domicilio y primo del amigo de la víctima de iniciales R.M.R.M., de 46 años. Allí habrían compartido bebidas alcohólicas durante la jornada.

De acuerdo a la jefa de la Brisex, subprefecta Angélica Parra Miranda, los presentes “consumieron alcohol y drogas y uno de ellos, R.M.R.M., se aprovecha de la vulnerabilidad de la víctima para agredirla sexualmente sin su consentimiento, en presencia de C.I.O.Q., sin auxiliarla”.

El fiscal Francisco Martínez declaró en el Juzgado de Garantía de San Antonio que la víctima confesó a los funcionarios policiales que ella se encontraba con su amigo y el primo de este en el domicilio compartiendo bebidas alcohólicas, cuando su amigo le dijo que hicieran un “trio sexual”, a lo que ella se negó.

“Le volvieron a ofrecer un ‘trío’ y se negó. En un momento fueron (los varones) a comprar cachaza (licor), expresando (la víctima) que ‘tomamos caipiriña, yo no me encontraba ebria, pero de repente todo se me daba vueltas con la cachaza, cuando recuperé el conocimiento estaba en la habitación’ (siendo violentada por R.M.R.M.)”.

"Se paró y se fue a la cocina a buscar una cerveza"

La víctima, al recobrar el conocimiento, se vio desnuda y siendo atacada por el primo de su amigo, quien también se encontraba en la habitación observando.

“Le pedí ayuda, le dije ‘rescátame’. Ahí se paró y se fue a la cocina a buscar una cerveza”, relató.

Tras lo anterior, la mujer quiso marcharse y al notar que no tenía dinero, le pidió a sus atacantes algo de plata para la locomoción, recibiendo de ellos $700. En esa misma jornada, la mujer visitó a su amiga en El Quisco y ambas denunciaron la violación ante Carabineros.

Finalmente, los imputados fueron enviados a la cárcel de San Antonio y se fijó un plazo de investigación de 90 días para el caso.

Por otro lado, se reveló que el amigo de la víctima mantiene antecedentes penales por abuso sexual y había cumplido una condena en libertad de 3 años y un día por el delito cometido en 2022.