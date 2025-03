Miguel Crispi renuncia como jefe de asesores de la Presidencia

10 mar. 2025 - 16:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, Gabriel Boric, aceptó este lunes la renuncia de Miguel Crispi, quien se desempeñaba como jefe de asesores de la Presidencia. Esto fue confirmado por medio de un comunicado, en el cual el Gobierno agradeció su labor y compromiso.

La salida de Miguel Crispi

En el comunicado, el Ejecutivo indicó que el Presidente ha aceptado la renuncia de Miguel Crispi Serrano como Jefe de Asesores de la Presidencia, a quien agradece por su labor y compromiso".

En esta línea, se detalló que el jefe de Estadio decidió nombrar en dicho cargo a Felipe Melo Rivara, que es ingeniero civil de la Universidad de Chile.

El Gobierno dijo que Melo es "MSc in Public Management and Governance de The London School of Economics and Political Science" y que además "ocupó el cargo de director del Servicio Civil hasta marzo de 2025".

Noticia en desarrollo...