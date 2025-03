"Juanito González": El desconocido rol como asesor de Teillier en el Congreso y su activa posición en el PC

10 mar. 2025 - 15:16 hrs.

“Quiero pedir un aplauso cerrado para esas tres personas que lo han acompañado, que han sido leales hasta el final. Me refiero al camarada Leonardo Candia, a Juanito González y a Gabriel García, el negro”.

Ese fue parte del discurso que Pablo Teillier entregó en el funeral de su padre, el entonces presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier. Sus palabras buscaban agradecer a quienes formaron parte del círculo íntimo del otrora timonel, en el que estaba Jorge Cárcamo Castro, más conocido como “Juanito González”. Un personaje que hoy toma relevancia luego de su aparición en los mensajes entre Karol Cariola e Irací Hassler, que investiga el Ministerio Público.

Cárcamo no es un militante más al interior del PC. Su figura ha sido relevante en la última década. No solo era parte del círculo más íntimo de Teillier, sino que también trabajaban codo a codo mientras este último era la máxima autoridad del partido.

El vínculo era tal que incluso se desempeñó como uno de los principales asesores de Teillier en su paso por el Congreso, donde trabajó con él -al menos- durante dos períodos seguidos, entre 2014 y 2022.

Según información registrada en la Cámara de Diputados y Diputadas, Cárcamos figura como asesor del entonces diputado Teillier al menos desde el 11 de marzo de 2014, cuando el fallecido militante PC iniciaba su segundo periodo como parlamentario.

En su momento, llegó a ser el asesor mejor pagado del entonces parlamentario. Los datos dan cuenta que en 2018 registró una remuneración de $992.154, mientras que al término del periodo legislativo, registró una remuneración de $1.179.720. Es decir, durante el tercer periodo parlamentario de Teillier, Juanito González percibió -al menos- $53.356.162 por concepto de sueldo bruto.

El desmarque de Carmona

El tiempo en el que Juanito González trabajó como asesor de Teillier, coincidió con el período en que también se desempeñó como diputado comunista Lautaro Carmona. Ambos, como es evidente, formaban parte de la misma bancada.

Actualmente, Lautaro Carmona es presidente del PC y, desde ese cargo, ha tenido que responder una serie de preguntas relacionadas a los chats entre Hassler y Cariola, y las menciones a Juanito González.

“¿Yo conozco a Juanito González? Sí, lo conozco”, dijo Carmona ante la prensa, hace unos días. Tras esa respuesta, y requerido por el rol del militante en el PC, el timonel comunista precisó que “él no tiene tarea de dirigente, él no es miembro del comité central, no está en una estructura del comité regional. Entonces, vamos a tomar nota, son personajes raros para nosotros y vamos a ver los alcances. No vamos a soslayar en absoluto nada que haya que abordar, porque no tiene que ver con nosotros”.

A pesar de que el presidente del PC fue enfático en señalar que Cárcamo no era parte de la cúpula del partido, en la práctica sí ha tenido un rol relevante al interior de la colectividad. Prueba de ello es que ambos militantes integraron la comitiva que llevó el féretro del fallecido presidente del PC, Guillermo Teillier, el pasado 31 de agosto de 2023.

Cárcamo no solo fue asesor de la máxima autoridad del PC, sino que también ha sido reconocido por su trayectoria, que le valió ser condecorado por la medalla Elías Lafertte en 2024. Junto con esto, ha participado de instancias internacionales de la colectividad, como la reunión sostenida con una delegación del departamento de relaciones internacionales del Partido Comunista Chino, donde participaron, entre otros, el embajador de la nación asiática en Chile, Niu Qingbao y el timonel del PC chileno.

También ha tenido cargos en municipios controlados por el Partido Comunista, como en el caso de Lo Espejo -liderado por la alcaldesa comunista, Javiera Reyes-, donde cumplió funciones de “apoyo en el levantamiento de información en terreno, con el objetivo de diseñar proyectos de infraestructura y/o equipamiento”. Su trabajo se extendió entre noviembre de 2023 hasta julio de 2024, cuando presentó su renuncia voluntaria.

Actualmente, Juanito González es uno de los principales blancos del Ministerio Público, luego de que apareciera su nombre en las conversaciones entre la diputada Cariola y la exalcaldesa de Santiago, en el marco de la investigación por tráfico de influencias.

Así quedó de manifiesto en un intercambio de mensajes entre la diputada y la entonces alcaldesa, el pasado 18 de noviembre de 2022:

Karol CARIOLA: Oye necesito pedirte un Gabrie

Karol CARIOLA: Quise decir favor

Karol CARIOLA: Hay un empresario cercano,que me apoyó en mi campaña

Karol CARIOLA: Última y también anteriores

Karol CARIOLA: Que se dedica a la publicidad a gran escala

Irací HASSLER: Hola Karito

Karol CARIOLA: Y que me está pidiendo hace tiempo que pueda gestionar una reunión

contigo

Karol CARIOLA: Quiere juntarse a almorzar o cenar

Karol CARIOLA: Contigo y conmigo

Karol CARIOLA: El vínculo con él lo tengo a través de Juanito González

Karol CARIOLA: El tipo siempre financia proyecto sociales, de hecho anda con la idea

de un proyecto de huertos urbanos que te comenté hace un tiempo.

Según un informe de la Policía de Investigaciones (PDI), el militante comunista sería “el puente” entre la alcaldesa Hassler y la diputada Cariola con el empresario chino Emilio Yang.

