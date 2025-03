Abogado de diputada Cariola denuncia violencia obstétrica durante allanamiento y teme filtración de imágenes

10 mar. 2025 - 11:42 hrs.

¿Qué pasó?

El abogado de la diputada Karol Cariola, Juan Carlos Manríquez, acusó violencia obstétrica en contra de la parlamentaria tras el polémico allanamiento de la Fiscalía, ocurrido el mismo día en el que dio a luz a su primer hijo, fruto de su relación con el también legislador Tomás de Rementería.

Cabe recordar que a Cariola se le investiga por unos chats con la ahora exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en donde conversaban sobre instalar una clínica para mujeres, siendo Sierra Bella una de las opciones, previo a que estallara el caso.

Al mismo tiempo, otros mensajes dejaron en evidencia un presunto delito de tráfico de influencias, tras gestiones realizadas por Cariola ante Hassler para facilitarle a un empresario chino la obtención de una patente de alcoholes en Santiago.

El motivo del allanamiento

En entrevista con Radio Cooperativa, el abogado mencionó que nuestro país cuenta con protocolos para determinar cuándo aplicar medidas intrusivas hacia mujeres parturientas. No obstante, habrían existido presiones. "Los policías dicen que se les insistió en llevar adelante esa diligencia en ese minuto y hora", señaló.

De acuerdo al jurista, la Fiscalía ejecutó el procedimiento bajo la premisa de que Cariola supuestamente tuvo acceso al informe policial que contenía sus conversaciones con Hassler, por lo que habría podido intentar eliminar evidencia.

"¿Usted cree que una mujer puesta en una mesa quirúrgica pariendo un niño va a estar con su teléfono transfiriendo un informe o poniéndose de acuerdo con otro?", señaló, afirmando que "cualquier tribunal podría calificarlo de violencia obstétrica”, acusó el abogado.

"Hay convenciones internacionales, tanto respecto al niño y la mujer, dos leyes que impiden la violencia obstétrica, que no es solo durante el tratamiento, parto y los actos posteriores. Esto es muy grave", aseguró Manríquez.

Posible filtración de imágenes

Pero además, el profesional mostró sus aprensiones por la posible filtración de imágenes desde el teléfono de Cariola durante su trabajo de parto.

"En el teléfono que se le extrae al padre del menor, el diputado Tomás de Rementería, que estaba en el hospital y a quien se le dijo expresamente que si quería escándalo lo iba a tener, está filmado los momentos de las 20 horas de parto de la señora Cariola", reveló.

"Esto es totalmente vejatorio y humillante, porque por la cultura de filtraciones de este país, lo más probable es que si esto no se controlaba ni reclamaba ahora mismo, esas fotos y video estarían dando vuelta por todas partes", cuestionó el abogado.

En ese contexto, apuntó que "no tenemos ninguna garantía de que no se vaya a filtrar, mientras no se acoja la nulidad del procedimiento".

