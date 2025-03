Alcalde de San Antonio por niño que recibió medicamento mal administrado: "Hubo un error de aplicación por el profesional"

09 mar. 2025 - 10:42 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de San Antonio, Omar Vera, se refirió al caso que vivió un menor de 11 años, a quien se le suministró un medicamento equivocado en el Servicio de Alta Resolutividad (SAR) del Cesfam Néstor Fernández Thomas de Llolleo.

Producto de lo anterior, el niño presentó contracciones musculares en el cuello y en la boca, por lo que tuvo que ser llevado a un servicio de urgencias.

En tanto, el edil Vera reconoció que "efectivamente hubo un error de aplicación de un medicamento por el profesional que lo atendió en el SAR Néstor Fernández de Llolleo, lo que le provocó convulsiones por una mayor dosis del medicamento, situación que fue detectada en el servicio de urgencia del hospital".

¿Qué se sabe del niño que convulsionó por ingerir medicamento mal suministrado?

Según informa el medio El Líder de San Antonio, todo comenzó luego de un paseo familiar a Rapel ocurrido el jueves 20 de febrero, en que el pequeño pasó la noche con vómitos, diarrea y dolores estomacales.

"Estuvo unos días mejor, pero se volvió a enfermar. El jueves de esa misma semana, el 27 de febrero, lo llevé al SAR de Las Lomas. Después de esperar más de dos horas, la doctora le recetó unos remedios a la vena, con suero, lo encontraron deshidratado y le dieron varios medicamentos", explicó su madre, Yaritza Campos.

Entre los remedios que le dieron en el SAR, estaba la metoclopramida, la que debía ser suministrada por dos días cada ocho horas, pero, "mi hijo no alcanzó los dos días tomando el remedio y le dio un efecto adverso. Tenía contracciones musculares en el cuello y en la boca. Se le doblaba el cuellito solo, se le iba de arriba hacia abajo", contó la madre.

Ante el complejo estado de salud del menor, fue trasladado al hospital el pasado 1 de marzo, donde los doctores detectaron que la dosis recetada de metoclopramida fue mucha y que dicho medicamento debe ser aplicado con mucho cuidado en niños y adultos mayores.

"Mi hijo lloraba, porque no podía hablar, la lengua se le durmió. No sé por qué le dieron eso, mi hijo no estaba con indigestión o vómito frecuentes. Si comía algo pesado lo vomitaba, si comía liviano no hacía vómitos", precisó la mujer.

"Uno cree ciegamente en los médicos, le daba los remedios a mi hijo al reloj, a la hora que correspondía, y le generaron esto. Investigué y la doctora está desde enero trabajando, no tiene la experiencia. Fue horrible, ahora no lo puedo mandar al colegio, porque me da miedo dejarlo solo", concluyó.

El pasado 4 de marzo el niño fue llevado a un control al Cesfam Las Lomas y su madre aseguró que ahora se encuentra mejor.

