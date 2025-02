Gobierno descarta ataque detrás de masivo corte de luz y explica las causas del corte de energía

25 feb. 2025 - 16:37 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra del Interior, Carolina Tohá, entregó detalles sobre el masivo corte de luz que afecta desde la región de Arica y Parinacota hasta Los Lagos, en medio del Comité para la Gestión de Riesgo de Desastres (Cogrid) nacional, que se está realizando en dependencias del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

La secretaria de Estado descartó que la situación se deba a un ataque, y explicó sus causas.

¿Qué dijo Tohá sobre el masivo corte de luz?

"Se trataría de una desconexión en una de las líneas de transmisión del Norte Chico. Es una línea que tiene una carga de 500 mil kV y que en este momento por su interrupción está afectando en el conjunto del sistema eléctrico del país", expuso Tohá, quien afirmó que "está trabajando todo el sistema eléctrico".

"En las próximas horas tienen que informarse con más detalles por parte de las empresas de los elementos que van a permitir llegar a una explicación de por qué se produjo esta interrupción. Sin embargo, ya con los elementos que hay a estas alturas, no hay ninguna razón para pensar o suponer que detrás de esto hay algún ataque. Se trataría de una falla propia del funcionamiento del sistema", agregó.

¿Cuándo volvería la luz?

"Desde el mismo momento en que se provocó el corte, se han comenzado a hacer los trabajos para recuperar el servicio eléctrico en el país, ello debiera suceder en las próximas horas", dijo la ministra, sin entregar un horario específico.

"Lo que se puede demorar un poco más es el funcionamiento del servicio de las empresas mineras, pero lo que es el uso habitual que los ciudadanos hacemos, en las próximas horas se debería gradualmente empezar a normalizar", indicó.

Medidas ante el corte de luz

La secretaria de Estado afirmó que "los servicios más sensibles que pueden verse afectados por el corte tienen sistemas de respaldo que están respondiendo, y no tenemos en este momento ningún reporte de que ello no esté sucediendo y con eso me estoy refiriendo especialmente al sistema de salud, a toda la red hospitalaria".

"Aparte de que en este momento están actuando esos servicios de respaldo, se está haciendo una revisión para ver el nivel de autonomía que cada uno tiene, en caso de que esto dure más horas de lo previsto, tomar medidas y tener una contingencia prevista, en caso de que en algún lugar no tengamos la reserva suficiente si se prolongara más el corte", sostuvo, asegurando que lo mismo ocurre en la red penal de cárceles del país.

En ese sentido, indicó que "vamos a seguir monitoreando cómo va normalizándose la cosa, y si se demora más tiempo de lo esperado vamos a tomar medidas adicionales. Esperamos que no sea necesario, que en el próximo rato ya esté funcionando normalmente el suministro eléctrico, pero si llegamos a ver que esto pueda afectar, porque se extiende hasta el horario nocturno o pueda tener otro tipo de impacto, ciertamente vamos a anunciar medidas".

Recomendaciones ante el corte de luz

Debido a este escenario, Tohá recomendó que "si no hay algo urgente que no obligue a trasladarse, es mejor no hacerlo. Los atochamientos es algo que puede suceder cuando estamos con los semáforos sin funcionar. Entonces, evitar los viajes innecesarios".

"Quienes tengan que desplazarse hay que hacerlo con calma porque obviamente hay una afectación producto de la situación de corte eléctrico", añadió.