Hombre muere ahogado en Algarrobo: Playa no era apta para el baño

23 feb. 2025 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre falleció ahogado en la playa Tunquén, dentro de la comuna de Algarrobo, en la región de Valparaíso, en horas de la tarde del día sábado.

Sergio Sánchez, capitán de Corbeta Literal, precisó que el sujeto fue identificado como "una persona de sexo masculino de 50 años, quien se encontraba bañándose en una playa no apta para el baño".

Las autoridades detallaron que el hombre, quien residía en la Región Metropolitana, se encontraba de vacaciones junto a sus hijos y demás familiares en el lugar de la tragedia.

Sánchez explicó que el individuo fue arrastrado mar adentro producto del fuerte oleaje en la zona. Minutos más tarde, su cuerpo regresó a la orilla sin signos vitales.

Finalmente, el capitán reiteró el llamado a la ciudadanía, y en particular a los turistas, a respetar las normativas para el baño. "No se bañen en playas que no conocen, por algo es una playa que es no apta para el baño, porque la geografía y corrientes de las playas son distintas y se comportan de formas diferentes en distintas zonas".

En ese mismo llamado, Sánchez explicó que "las personas al no conocer su geografía obviamente es un riesgo para el bañista y puede terminar en un accidente como este", afirmó.

