La declaración clave que hundió al fiscal Carlos Palma y lo tiene al borde de la formalización por chats con Hermosilla

Entre la larga lista de “caídos” por la comunicación vía WhatsApp con el abogado Luis Hermosilla, se encuentra el suspendido fiscal regional de Coyhaique, Carlos Palma, quien arriesga ser formalizado por el delito de violación de secreto.

Esto, luego que la Fiscalía de Los Lagos presentara una querella de capítulos en su contra. En caso de ser acogida, dejaría la puerta abierta para la comunicación de cargos y aplicación de medidas cautelares en contra de Palma.

La decisión de interponer el recurso judicial ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique, se da tras la investigación que se abrió como consecuencia de los chats entre Palma y el otrora influyente jurista Luis Hermosilla, quien permanece en prisión preventiva, en el marco del Caso Audios.

Según la investigación, el 20 de octubre de 2022, el persecutor le envió un archivo con una escucha telefónica de una causa de tráfico de drogas, donde actuaba como abogado defensor Juan Enrique Urrutia, perteneciente al bufete de Hermosilla. El problema es que el audio se lo transfirió dos horas antes de que fuera exhibido en la audiencia.

De acuerdo al escrito, “en su rol de Fiscal Regional, el imputado Carlos Palma Guerra reveló, difundió o divulgó a un tercero, ajeno al procedimiento, una pieza de evidencia amparada por el secreto de la investigación, quebrantando la reserva legalmente establecida”.

“El señor Hermosilla nunca fue interviniente en esta causa”

Mega Investiga accedió a la declaración que el 1 de octubre de 2024 dio en calidad de testigo el abogado asesor de la Fiscalía Álvaro Pérez D’Alencon, y que es considerada clave para la indagatoria, ya que él le envió a Palma el archivo con la interceptación telefónica que terminó en poder de Hermosilla.

El funcionario público relata en su declaración judicial que se dedica al análisis de las causas vinculadas a la Ley de Drogas y que, en ese contexto, le tocó ver el caso de un importante narcotraficante de la zona llamado Daniel Ulloa, quien pretendía hacer negocios en la región.

“Ya le habíamos dado cuenta al fiscal Regional Carlos Palma, pero en términos generales. Es decir, nosotros le habíamos informado de que se trataba esa organización, sin profundizar, ya que se trata de reuniones cortas”.

Luego, entregó detalles de cómo se coordinó la detención de la banda, que incluía a un ingeniero de Santiago y a un trabajador de la Seremi de Tarapacá.

El asesor de la Fiscalía declara que “mientras se desarrollaba la audiencia de control detención, como el Fiscal Palma tiene su oficina a pocos metros de la mía, recuerdo que ese día estaba y salió varias veces a la mía. En algunos momentos se quedaba harto rato, miraba la audiencia y me preguntaba cómo íbamos con la audiencia”.

“En algún minuto, le llama a él la atención la presencia del abogado Urrutia en la audiencia y me comenta, como dudoso, diciendo ‘acaso este no trabaja con Hermosilla’. Se acerca a la pantalla y le saca una foto con su celular. No sé lo que hizo el Fiscal Palma con esa foto”.

“En un momento me pide un audio de la causa, no me acuerdo cómo me lo dijo, pero fue a propósito de la reproducción del audio (...) en la audiencia. Yo por eso le envié un audio que no recuerdo cuál era, pero fue ese día”, agrega.

”Ese audio se lo envié desde mi teléfono, ya que lo tenía del WhatsApp del grupo con que trabajamos la causa, y se lo envié al teléfono del fiscal (...) No sé lo que hizo con ese audio, no me lo comentó”.

Tras eso, el asesor del Ministerio Público aseguró que “el fiscal Palma nunca me comentó que había enviado esa foto y audio al señor Hermosilla. El señor Hermosilla nunca fue interviniente en esta causa”.

Los chats que lo dejaron al descubierto

Un informe del Departamento Antidrogas O.S.7. de Carabineros N°3386, contiene la transcripción de la conversación por chat que complica a Palma. De acuerdo al registro, el 20 de octubre de 2022, el fiscal le escribe a Hermosilla: "Voy llegando a Coyhaique”, "Pero en la tarde necesito llamarte", "Te mando un mensajito antes". "Un abrazo". "Ok. Hablamos más tarde", le contestó el abogado.

Luego, el reporte policial sostiene que el mismo día, cuando estaba en curso el control de nueve imputados en la causa por tráfico de drogas, Palma le escribe: "Este no es abogado tuyo?", adjuntando la foto de la audiencia que se realizaba por la plataforma zoom. Hermosilla, les respondió: "Yes. Juan Enrique Urrutia”. "¿Qué pasó?".

Ahí, Palma le contesta: "Está defendiendo a un traficante mío". Hermosilla:"Cresta”. "También está Javier Cornejo como defensor?".

Palma: "Si"."Cumpa". "Tengo ene escuchas". "Ene"."Te puedo mandar escuchas”.

Hermosilla: "Tal vez el colega no cacha el detalle...pero es impresentable. Ingenieros

de Vitacura traficando 20 kilos de coca para Aysén".

Es en ese intercambio cuando Palma le envía el archivo de audio, junto con el mensaje "Escúchalo completo (solo para ti)". "Ese es el cliente de tu abogado". "Insisto, solo para ti. El colega podría hacer ruido, porque te estoy pasando información". "Pídele que te cuente después de la audiencia...sin mostrar esta conversación”.

En paralelo a esta causa, Palma enfrenta un sumario administrativo, a cargo del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien lo mantiene suspendido e incluso podría terminar en su desvinculación del Ministerio Público.