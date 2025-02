"Pensaron que era mi hijo": Denunciante por ruidos molestos en templo evangélico afirma que agredieron a vecino

20 feb. 2025 - 10:48 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó que el Ministerio Evangélico Cruzada de Poder, ubicado en calle Espinoza en el centro de la capital, deje de emitir ruidos molestos, luego de que una vecina presentara un recurso de protección.

Pese a que la mujer triunfó desde el punto de vista judicial, afirma que los ruidos molestos continúan y que ha sido amenazada. Incluso, afirmó que un vecino fue agredido, ya que lo habrían confundido con su hijo.

"Siento mucho miedo"

Patricia Morales, la denunciante, aseguró que "ellos me amenazaron verbalmente. Gané el juicio, sin embargo, la bulla ha sido terrible, y ahora me vengo a enterar de que le pegaron a un vecino, porque ellos pensaron que era mi hijo, lo cual no es así. Y lo agredieron físicamente, y la verdad es que yo he sido la más valiente en enfrentarlos a ellos".

La mujer recalcó que "nos fuimos a juicio, lo gané y estamos peor que antes (...). Siento mucho miedo, sin embargo, sigo en la pelea porque uno tiene el derecho a vivir tranquilo", manifestó.

La decisión de la Corte de Apelaciones por los ruidos molestos

Luego de que la vecina ingresara el recurso contra el templo, en una fiscalización se constató que los decibeles que emitían en el culto superaba los 63, cuando la normativa permite hasta 60, por lo que la Corte de Apelaciones prohibió que la iglesia realizara ruidos superiores a los permitidos.

Sin embargo, el tribunal de alzada no prohibió el funcionamiento del templo, rechazando la solicitud de la denunciante.

El abogado querellante, Hernán Fuentes, señaló que "la Corte de Palacio de Santiago obliga a la iglesia a mantener su culto, pero por debajo de los decibeles permitidos. Eso es un tirón de oreja, simplemente, no la sanciona. Nosotros estábamos pidiendo derechamente la clausura de la iglesia".