"No hay mayores pruebas": Esposa de Pulgar cuestionó prisión preventiva del diputado y apuntó a trasfondo político

20 feb. 2025 - 08:50 hrs.

¿Qué pasó?

Paula Sánchez, esposa del diputado Francisco Pulgar, se refirió a la decisión del Juzgado de Garantía de Talca de decretar prisión preventiva en contra del parlamentario, tras una denuncia por delitos de violación y abuso sexual a una menor de 14 años en 2014.

A través de redes sociales, la pareja del legislador aseguró que la acusación tiene un trasfondo político, además de criticar la demora en la investigación, la que se ha extendido por tres años y nueve meses.

"No hay mayores pruebas"

"Han sido años medios tortuosos, porque a pesar de que él ha podido hacer su trabajo, cargamos con esta cruz desde mayo de 2021. Yo no quisiera hablar mal de nadie, pero aquí hay varios estamentos que no han hecho lo que debieran hacer oportunamente", indicó Sánchez a través de un video.

"O lo han hecho oportunamente de manera llamativa, sincronizado sistemáticamente con la política, entonces eso puede que moleste, pero eso es una realidad, aunque suene feo e incómodo decirlo", agregó.

La esposa de Pulgar afirmó que la causa "lamentablemente ha sido vinculada a todas las ocurrencias políticas: la denuncia sale cuando él pasa a segunda vuelta (a gobernador regional del Maule), se detiene... Francisco gana las elecciones a diputado, asume, no hay formalización, tampoco hay absolución en el plazo prudente".

"No hay mayores pruebas, testimonios que además no son congruentes, está acreditado que Francisco no estuvo ahí en aquella fecha", sostuvo, en alusión a que, de acuerdo a la denunciante, el ex perito frecuentaba su hogar en 2013, debido a un parentesco con su familia.

"Todas las personas detrás de la acusación tienen que ver con política"

"Casi cuatro años para que hoy día lleguemos a una formalización sin todavía tener las diligencias hechas, porque se han negado a hacerlas", cuestionó Sánchez.

"La principal persona inculpada por la denunciante para motivar esta denuncia ostenta un cargo público y no se le ha tomado declaración", agregó.

La pareja del diputado sostuvo que las personas detrás de la acusación tienen vínculos políticos y que el proceso no se ha desarrollado de manera justa. "Todas las personas que están detrás de esta acusación tienen que ver con política", señaló.

Francisco Pulgar deberá permanecer 60 días en la cárcel de Cauquenes mientras avanza la investigación. Su defensa, encabezada por el abogado Álvaro Pérez, presentó una apelación para revocar la prisión preventiva.