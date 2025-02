"Me dijo 'dame toda la plata o te mato'": El brutal relato de mujeres comerciantes víctimas de robos en Santiago

15 feb. 2025 - 21:04 hrs.

¿Qué pasó?

En las últimas semanas, mujeres que encabezan almacenes de barrio han sido víctimas de violentos robos por parte de hombres que las intimidan mediante golpes e incluso con armas.

Prueba de ello es la denuncia que contó una familia a Meganoticias: su local ubicado en la comuna de Maipú fue arrasado por un delincuente que atacó con un cuchillo a las dos trabajadoras, lo que quedó grabado por las cámaras de seguridad.

Casos como el de estas afectadas se repiten en negocios de varias comunas de la Región Metropolitana. De hecho, hay comerciantes que aseguran que los antisociales las tienen estudiadas y que actúan sin ningún tipo de consciencia.

"Dame toda la plata o te mato"

Una emprendedora del sector de Batuco, en Lampa, fue víctima de un ladrón que se apoda "El Tuerto". Resguardando su identidad, contó a Meganoticias que se trata de un antisocial que investiga dónde hay negocios con mujeres para asaltarlas.

El día del robo, "me dijo 'dame toda la plata o te mato. Abre la caja, ábrela, si no, te voy a matar'", relató la afectada. La otra dueña del minimarket, Denisse Pinto, aseguró que él "le dijo que si había publicaciones o se viralizaba su rostro, iba a venir y la iba a matar".

Además de "El Tuerto", el otro personaje delictivo es "El Enmascarado", porque cubre su rostro y ataca a quien sea: "Entra con un cuchillo, se me tira encima, me empieza a quitar el teléfono y ahí mi mamá se le abalanza. Me quería apuñalar, me rasguñó, me tiró al suelo", relató Lisette Núñez, otra almacenera dañada por la delincuencia.

54% de los robos con violencia en 2024 fueron a mujeres

Según un estudio de Corpa, el 54% de los robos con violencia cometidos en 2024 fueron a mujeres. "El delincuente piensa que o asume que la mujer va a oponer menor resistencia, entonces será un blanco más fácil", aseguró Gonzalo Araya, coronel en retiro de Carabineros.

"También asume que la denuncia (del robo) no se va a producir, por lo tanto, el delito va a quedar en una cifra negra que perjudica la labor de los órganos policiales", concluyó el experto.