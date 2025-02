"Fue automático mi grito de pedir ayuda": Sujetos intentan asaltar a mujer a plena luz del día en La Florida

15 feb. 2025 - 13:17 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer sufrió un intento de asalto por parte de una pandilla que ronda la villa La Contraloría, de la comuna de La Florida, región Metropolitana.

La situación quedó registrada en un video, donde se escuchan los desesperados gritos de ayuda que lanzó la víctima frente al accionar de los antisociales, quienes actuaron a plena luz del día.

"Fue automático mi grito de pedir ayuda"

La víctima habló con Meganoticias para compartir su testimonio, donde partió contando que "me interceptaron dos tipos, yo de antes ya los había visto, sentí que ellos hablaron, sentí voces y miré... Me di vuelta y me dio un presentimiento, un dolor de guata de que algo malo me podía pasar".

Sobre el momento en el que sale corriendo, la mujer manifestó que "lo bueno es que alcancé a llegar a la esquina del de uno de los pasajes y corrí. Y fue automático mi grito de pedir ayuda. Este es un barrio muy tranquilo".

"En esta fecha anda muy poca gente en la calle, el colegio está cerrado, entonces se ven muy pocos niños también, seguridad se ve muy poquito, carabineros, nada. Entonces, estos tipos tienen la oportunidad de rondar a esas horas", concluyó la víctima.

Por otro lado, la periodista de Meganoticias Alerta, Isidora Paul, conversó con vecinos del sector, quienes le indicaron que la villa antes era muy tranquila, pero que últimamente se han cometido diversos robos.

