Nunca encontraron su cuerpo: Declaran como fallecida a la víctima 138 del megaincendio en Viña del Mar

14 feb. 2025 - 17:23 hrs.

¿Qué pasó?

El Primer Juzgado Civil de Viña del Mar declaró como fallecida a Rosa Eugenia Alfaro Saldaño, quien formaba parte del listado de las tres personas que permanecen desaparecidas tras el megaincendio forestal y que hoy se convirtió en la víctima 138 de la emergencia.

La desaparición de Rosa Alfaro Saldaño

Para el 2 de febrero de 2024, cuando se declaró el incendio, Rosa Alfaro tenía 77 años y se encontraba en la vivienda que compartía con su hija en el sector de Achupallas.

De acuerdo a La Tercera, el último registro que se tiene de la mujer corresponde a testimonios de vecinos que aseguraron que la vieron en la zona momentos antes que el incendio consumiera las casas. Incluso, una residente del lugar dijo que la vio mojando su casa y que le pidió que huyeran, pero hizo caso omiso. De todos modos, otro vecino dijo que durante la evacuación la vio salir con una actitud "despavorida" por las calles del sector.

La única hija de la mujer, Paola Castillo, no se encontraba en la vivienda debido a que estaba visitando a su hija, la nieta de Alfaro, con quien habló dos veces por teléfono durante la emergencia. Cuando llegó a la casa una vez que se apagó el fuego, Castillo no encontró a su madre ni ningún rastro de lo que pudo haber pasado.

La hipótesis de la hija

La hija de Rosa tiene una tesis de lo que pudo haber ocurrido: "En el camino debe haber tenido algún problema de salud, se debe haber asfixiado o un ataque, algo así, cayó en la calle y después el fuego hizo lo suyo. Al otro día los vecinos obviamente para limpiar sacaron escombros y yo creo que ahí quedó tapada y se la llevaron donde estaban botando escombros".

"Es la única forma, porque si no no me explico que pudiera desaparecer de la faz de la tierra sin dejar rastro alguno", contó al medio antes señalado.

Un largo camino judicial

En la madrugada del 3 de febrero, Paola Castillo presentó una denuncia por la presunta desgracia de su madre y posteriormente fue al Servicio Médico Legal (SML) para entregar muestras de ADN. Sin embargo, luego se enteró de que los restos óseos que fueron encontrados después de la tragedia no correspondían a Alfaro. Tras este proceso vino la investigación de la Fiscalía, que hasta la fecha no ha tenido ningún resultado.

La desaparición de "Rosita" también trajo consigo problemas para la reconstrucción de la casa, ya que ella era la propietaria y su hija no podía postular al subsidio de reconstrucción, por lo que presentó ante la justicia una solicitud de verificación de la muerte de su madre.

Castillo manifestó que este proceso fue "largo y triste". "Es como cerrar el ciclo y aceptar que mi mamá ya no está, pero, por otra parte, era muy necesario porque para poder postular al subsidio de reconstrucción (...). Yo vivía ahí, por lo que yo necesitaba reconstruir, tanto para mí como también se lo debo a ella".

Luego de casi un año, el pasado 22 de enero el tribunal acogió el requerimiento y aprobó la certificación de muerte. "Ahora, su hija puede iniciar los trámites para obtener diversos subsidios que había sido impedida, entre ellos y el más importante es el de reconstrucción, en que ni siquiera le permitían ingresar los papeles para el inicio del proceso, más allá de cuánto se demore el mismo", indicó el abogado Raimundo Palamara.

Evalúa acciones para una reparación

El pasado miércoles 5 de febrero Paola pudo iniciar formalmente los trámites para la reconstrucción, cuyo proceso requiere de una extensa serie de pasos. De todos modos, junto a su abogado, están estudiando acciones para solicitar una reparación.

"Esto que pasó no fue algo fortuito, fue un atentado, porque ya sabemos que fue provocado, y el daño que se produce no es tanto perder lo material. Todo se hizo cenizas, pero perder a tu madre, yo era su única hija, entonces es algo que ni con todo el oro del mundo me lo pueden pagar", expresó.

"Mi mamá era una persona, no puede ser que quede todo impune, que digamos ‘ah, se murió, no apareció y listo, ahí cerramos el caso’. Aquí hubo negligencias antes, durante y después del incendio", sentenció.