"Me dice 'dame toda la plata o te mato'": El crudo relato de víctima de ladrón de almacenes en barrio de Lampa

12 feb. 2025 - 19:11 hrs.

¿Qué pasó?

Vecinos del sector de Batuco, en la comuna de Lampa, Región Metropolitana, relataron la desesperación y preocupación ante la serie de robos que realiza un sujeto en almacenes y minimarkets de barrios.

Los hechos ocurren concretamente en calle Chile, lugar donde locatarios denuncian que estos actos vandálicos son constantes e, incluso, varios de ellos han quedado registrados ante las cámaras de seguridad del sector.

Robó y le quitó el teléfono a la vendedora

Al respecto, la dueña de uno de los locales que fue víctima de uno de estos robos, conversó con Meganoticias y detalló los crudos momentos que debieron evidenciar mientras los antisociales robaban todo a su paso.

“La persona entró sola, con un arma, le dijo que no se moviera (a la vendedora), le dijo que si se movía la iba a matar. Le abrió la caja, ella con los nervios no podía, y él le decía que abriera la caja, le quitó el teléfono”, mencionó.

Además, relató que la cajera se encontraba nerviosa debido a que sufre de hipertensión; no obstante, no fue motivo para que el delincuente desistiera de su actuar.

“Ahí ya robó todo lo de la caja y dejó unos tipos de balas... después nos enteramos de que eran para un tipo de pistola, pero de clavo. Le dijo eso, tú te mueves, yo te mato, y le dejó todas las balas”, afirmó.

"Estaba muy en shock y no sabía cómo reaccionar"

Por su parte, la víctima del asalto detalló cómo se llevó a cabo uno de estos robos. “Eran como las doce y media más menos. Un tipo como de un metro sesenta y cinco se acerca con una cajita y me dice mira lo que tengo acá. Y yo me acerco y miro, me dice 'dame toda la plata o te mato'".

“Estaba muy en shock y no sabía cómo reaccionar, en una me quita el celular. Y yo sé que no, no se debe, hay que dejar que siga, todo lo material se recupera”, lamentó.