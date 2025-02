¿Contestas y te cortan? Así puedes evitar las llamadas spam

04 feb. 2025 - 18:37 hrs.

Es habitual que a diario recibas una o varias llamadas a tu celular de números desconocidos y que en muchas ocasiones te corten apenas contestas. Esta práctica se conoce como "llamadas spam" y en Chile son más comunes de lo que imaginas.

De hecho, según el estudio de Global Call Threat Report 2024, Chile se ubica como el segundo país con más llamadas spam en todo el mundo, con un promedio de 23 llamadas por mes por persona, cifra solo superada por las 26 que se registran en Brasil.

Muchas veces estas llamadas son responsabilidad de call centers contratados por las empresas para llamar de forma indiscriminada y aleatoria a varias personas a la vez. El problema es que no siempre hay suficientes ejecutivos que puedan comunicarse con quien contesta la llamada, por eso es que el sistema corta de inmediato.

¿Cómo evitar las llamadas spam?

Para evitar que te llamen y luego corten o que recibas llamadas con publicidad, existe una herramienta gratuita que ofrece el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) llamada "No Molestar".

Con ella, puedes solicitar de manera directa que determinadas empresas te eliminen de sus bases de datos para que así no vuelvan a llamarte, ni enviarte mails ni mensajes de texto.

Esto no solo aplica para los casos en los que te llaman y luego cortan, sino que también cuando una misma compañía llama en reiteradas ocasiones, pese a que ya les has solicitado que no te contacten más.

¿Cómo activar "No Molestar" para evitar llamadas spam?

Para poder activar la herramienta de "No Molestar", debes seguir estas instrucciones:

Ingresa a este sitio web del Sernac. Accede con tu RUT y Clave Única o Clave Sernac. Deberás registrarte en el Portal del Consumidor si no lo has hecho. Tras iniciar sesión presiona "No Molestar". Haz clic en el botón "Ingresar una nueva solicitud". Anota el número de teléfono y/o correo electrónico que quieres que deje de contactarte. Coloca la o las empresas que deseas bloquear y presiona "Enviar".

En un plazo de siete días, el usuario recibirá un mail informando del estado de la solicitud. Si necesitas ayuda o asesoramiento para hacer este trámite, puedes llamar al 800 700 100. En caso de que te sigan contactando pese a que hiciste la solicitud, podrás registrar un Aviso de Incumplimiento en este sitio.

La opción para evitar estafas

Una alternativa del portal del Sernac es la aplicación móvil TrueCaller, la que se puede descargar de forma gratuita en celulares de Android y iPhone, y que es muy útil para evitar estafas.

Esta app permite identificar todo tipo de llamadas, pues indica quién te está llamando, aunque sea un número desconocido que no tengas registrado. Además, cuenta con una amplia base de datos de una serie de números de empresas que realizan llamadas spam y de otras que buscan realizar estafas a los usuarios.

De esta manera, una vez que te llame un número desconocido, aparecerá el nombre de la compañía o persona que te llama, de manera que podrás saber si vale la pena contestar o no.