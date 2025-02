"No estoy disponible": Ministro Marcel descarta candidatura presidencial en entrevista con Meganoticias

01 feb. 2025 - 15:39 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado el ministro de Hacienda, Mario Marcel, visitó el estudio de Meganoticias Alerta, para explicar los alcances de la recientemente aprobada Reforma de Pensiones. Sin embargo, el secretario de Estado también aprovechó la entrevista para descartar una eventual candidatura presidencial.

Pese a no ser militante, el nombre de Marcel surgió como una de las posibles cartas del Partido Socialista (PS) para la carrera a La Moneda, pero el ministro fue enfático en señalar que "no está disponible" al estar centrado en sus funciones como jefe de la billetera fiscal.

"No estoy disponible"

"No me veo como candidato y he dicho que no estoy disponible para eso, porque mi tarea es sacar adelante todas las misiones que me ha dado el Presidente Gabriel Boric", dijo Marcel al ser consultado sobre una eventual candidatura presidencial.

"O sea, imagínese ahora, tenemos la implementación de la Reforma Previsional, tenemos que seguir empujando la economía, que siga creciendo, que vaya ganando fuerza a futuro", enumeró sobre las razones para dar por descartada esta aventura.

Al ser consultado por la periodista Maribel Retamal sobre las simpatías que despierta su nombre en las filas del PS, Marcel reconoció ese respaldo, pero nuevamente reiteró su negativa: "Yo lo que he dicho es que no estoy disponible para eso".

El resto de la entrevista con el ministro Mario Marcel estuvo netamente centrada en la Reforma de Pensiones, explicando entre otras cosas cómo funcionará el polémico "préstamo social" para financiar las compensaciones por año cotizado.

