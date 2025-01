"Los vecinos no pueden dormir tranquilos": Preocupación por peleas callejeras nocturnas en Reñaca

30 en. 2025 - 12:48 hrs.

¿Qué pasó?

Vecinos del sector de Reñaca, en Viña del Mar, región de Valparaíso, se encuentran molestos y preocupados por las constantes peleas que se han apoderado de varias calles concurridas de la localidad costera durante las noches.

El periodista de Mega, Karim Butte, conversó con dirigentes vecinales de Reñaca, esto luego de un video que ha circulado en las redes sociales, el cual muestra que el pasado sábado se produjo una pelea en la que participan al menos 20 personas al exterior del bar.

"Los vecinos no pueden dormir tranquilos"

Marisol Miranda, presidenta de la junta de vecinos de Reñaca Costa, manifestó que la situación no es nada nueva y acusó que dicho bar no tendría su patente de discoteque correspondiente.

“Dentro de las normativas de medio ambiente, para poder generar un recinto que cumpla con las normativas de disco o de eventos bailables, tiene que estar cerrado y contar con el metraje cuadrado por la cantidad de gente, pero esto no lo cumple, porque es mucha la gente que llega. En cuanto a lo que es discoteca, no hay permisos ni patentes. No deberían funcionar estos locales”, relató.

Por su parte, la dirigente del sector de Cochoa, Patricia Devia, aseguró que en Reñaca hay constantes quejas de vecinos por ruidos molestos. “No pueden dormir tranquilos, y esto no es solamente aquí en el centro de Reñaca, esto se extiende más allá hasta el sector de Cochoa”, dijo.

La concejala Nancy Díaz afirmó que “estamos revisando las patentes, se está haciendo una restructuración… Entiendo que este local solo tiene patente de servicio de alcoholes -y no de discoteque-, de todas maneras nuestra misión es fiscalizar y eso es lo que vamos a hacer ahora”.