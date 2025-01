Una noche en el hotel "más lujoso" del país: ¿Cuánto cuesta alojarse en VIK Chile?

30 en. 2025 - 09:17 hrs.

"Un lugar que debes visitar alguna vez en tu vida". Así se refirió una famosa revista norteamericana sobre la Viña VIK, a la que posicionó entre las 11 más bellas del mundo, siendo la única de Sudamérica en ser considerada en el prestigioso ranking.

Fundada por el empresario y magnate sueco Alexander Vik, esta vitivinícola es vista como una de las bodegas arquitectónicas más importantes del mundo. Sus vinos son de categoría premium, con precios que fluctúan entre los $12.935 y los $229.900.

La empresa está ubicada en el Valle de Millahue, perteneciente a la comuna San Vicente de Tagua Tagua, en la región de O'Higgins. En términos de tiempo, queda a poco más de dos horas de Santiago en vehículo por la Ruta 5 Sur.

Viña VIK también posee un lujoso hotel

A cuatro minutos de distancia de la viña está ubicado el VIK Chile, el "hotel más lujoso" del país, según señala su sitio web. Se trata de una enorme instalación situada en lo más alto de una colina, con vista al tranque Millahue y toda la verde vegetación de los alrededores.

La modernidad de su arquitectura queda evidenciada en la primera impresión: su revestimiento es en titanio, aluminio y acero; con un patio interior en el centro de su estructura que conecta los amplios pasillos.

"Espacios transparentes, llenos de vida y un patio central con un jardín Zen rodeado de coloridas flores reciben a nuestros huéspedes. El living invita a reunirse y relajarse rodeados de notables obras de arte (...) Descubre sus 22 habitaciones temáticas y 7 bungalows de vidrio privados", detalla su sitio oficial.

Algunas de las comodidades del hotel VIK Chile.

¿Cuánto cuesta alojarse en el hotel VIK Chile?

El recinto tiene principalmente tres categorías de habitaciones (Suite, Master suite y Puro VIK) y cada una de ellas ofrece tres tipos de servicios: mientras más comodidades se ofrezcan, más encarece su precio. Por ejemplo, tales servicios consisten principalmente en:

Bed & Breakfast : desayuno buffet; acceso a saunas, salas de relax, piscina y sala de juegos; actividades en bicicleta y trekking, etcétera.

: desayuno buffet; acceso a saunas, salas de relax, piscina y sala de juegos; actividades en bicicleta y trekking, etcétera. Half Board : es similar al servicio anterior, se distingue en el almuerzo más dos copas de vino o una cena de cuatro tiempos más tres copas de vino.

: es similar al servicio anterior, se distingue en el almuerzo más dos copas de vino o una cena de cuatro tiempos más tres copas de vino. Full Experience: además de todo lo anterior, se ofrece almuerzo más dos copas de vino; tour a la bodega de Viña VIK y degustación; cabalgatas, bicicletas y trekking; entre otros.

Las tarifas de estos tres programas son no reembolsables y el 100% de la estadía debe abonarse al momento de reservar. No se permiten cancelaciones ni modificaciones, y en caso de cancelar o de no presentarse, se cobrará el total de la estadía como penalidad.

Con respecto a los precios del alojamiento, están cifrados en dólares, por lo que varían diariamente si se hace la conversión a pesos chilenos. Actualmente, algunos servicios están con 20% de descuento.

A modo general, una noche en el lujoso hotel para dos personas —en algunos casos, se exige un mínimo de dos o tres noches de estadía— tiene el siguiente valor, según la categoría de la habitación y del servicio:

Suite

Bed & Breakfast: 684,29 dólares (unos $678.200 ).

(unos ). Half Board: aplicando el descuento de 20% queda en 782,04 dólares (unos $775.000 ).

(unos ). Full Experience: 782,04 dólares (unos $775.000).

Master suite

Bed & Breakfast: 845,78 dólares (unos $ 838.250 ).

(unos $ ). Half Board: aplicando el descuento de 20% queda en 966,6 dólares (unos $958.000 ).

(unos ). Full Experience: 966,6 dólares (unos $958.000).

Puro VIK