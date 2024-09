Viña chilena es elegida como una de las más bellas del mundo: ¿Dónde está ubicada y qué precios tienen sus vinos?

13 sept. 2024 - 17:05 hrs.

Chile es mundialmente reconocido como un país de vinos, con grandes niveles de exportación cada año. Por su ubicación y privilegiado clima para la viticultura, muchos empresarios eligen nuestro territorio para hacer el mejor brebaje.

Tal es el caso de un extranjero que llegó a este recóndito lugar del mundo. Resulta que una famosa revista norteamericana posicionó a su viña entre las 11 más bellas del mundo, destacándola como un lugar que "debes visitar alguna vez en tu vida".

Si bien no es un ranking que va de mayor a menor grado de belleza, la publicación agrupa a la chilena con las viñas de países también famosos por su producción de vino o con economías poderosas, tales como Francia, Portugal, España y Estados Unidos, entre otros; siendo esta la única que pertenece a Sudamérica.

¿Dónde está la viña chilena elegida como una de las más bellas?

La productora a la que hace referencia la revista Veranda es la Viña VIK, fundada por el empresario y magnate sueco Alexander Vik. De acuerdo al sommelier Michael Kennedy, VIK es conocida "como una de las bodegas arquitectónicas más importantes del mundo".

"Cuenta con increíbles viñedos que rodean el impresionante sitio. Una vez más, más allá de la obvia belleza del lugar y de la bodega, los vinos en sí son absolutamente impresionantes", agregó el experto en la edición semanal de la revista.

La Viña VIK está ubicada en el Valle de Millahue, perteneciente a la comuna San Vicente de Tagua Tagua, en la región de O'Higgins. En términos de tiempo, queda a poco más de dos horas de Santiago en vehículo por la Ruta 5 Sur.

Bodega de la Viña VIK (Instagram)

El terreno en el que está emplazada fue adquirido por Vik en 2006, mismo año en que se plantaron las primeras vides. Al año siguiente, lanzó un concurso para adjudicar el diseño arquitectónico de su bodega, resultando ganador el chileno Smiljan Radic en sociedad con Loreto Lyon. Las obras terminaron en 2014.

"La bodega fue cuidadosamente diseñada para producir un mínimo impacto en el paisaje natural del valle (...). El diseño incluye un techo transparente de tela extensible que permite la entrada de luz natural que baña la bodega (...). Su entrada ostenta una vista impactante de un espejo de agua, la cual fluye a lo largo de todo el espacio por una leve pendiente que proporciona enfriamiento", señala el sitio web de la empresa.

En conversación con Forbes, el sueco contó que los visitantes de su viña "se me acercan y me dicen 'esto es increíble, es lo mejor que he visto en mi vida'. Son dividendos que no son económicos, pero valen mucho".

Bodega de la Viña VIK (Instagram)

Vik asegura que producen vinos premium. Según los precios que aparecen en su sitio, estos fluctúan entre los $13.930 (en promoción, porque su valor normal es de $19.900) y los $229.900, todos envasados en botellas de 750 ml

No solo es viña, también hotel: ¿Cuánto cuesta alojarse?

A cuatro minutos de distancia de la viña está ubicado el VIK Chile, el "hotel más lujoso" del país, como lo denominan en su sitio oficial. Se trata de una enorme instalación situada en lo más alto de una colina, con vista al tranque Millahue y toda la verde vegetación de los alrededores.

La modernidad de su arquitectura queda evidenciada en la primera impresión: su revestimiento es en titanio, aluminio y acero; con un patio interior en el centro de su estructura que conecta los amplios pasillos.

Hotel VIK Chile (Instagram)

El recinto tiene principalmente tres categorías de habitaciones (Suite, Master suite y Puro VIK) y cada uno de ellas ofrece tres tipos de servicios. Mientras más completo es el servicio, más encarece su precio.

A modo de ejemplo, dos días y una noche en el dormitorio "Suite", para una persona o una pareja, el precio parte en los 564,59 dólares (más de 521 mil pesos chilenos) si se elige el servicio más barato. En cambio, en la misma habitación, pero con "full service", el valor sube a 806,55 dólares (más de $745 mil).

Para una persona o una pareja, con servicio completo en la habitación tipo "Puro VIK", el valor de dos días y una noche está a 1.310,65 dólares, lo que corresponde a más de $1,2 millones.