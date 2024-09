"A no bajar los brazos": Madre de niña desaparecida en playa de Viña del Mar sigue esperanzada pese a contratiempo

13 sept. 2024 - 11:42 hrs.

Un mes y medio lleva desaparecida Ainhoa Correa Farfán: mientras estaba en la playa Los Cañones de Viña del Mar, la niña de cinco años fue arrastrada por el oleaje y desde el 31 de julio que su paradero es inubicable.

A través de redes sociales, su familia mantiene informados a sus contactos, aunque también utiliza sus plataformas para descargar su molestia contra los operativos de búsqueda, que hasta ahora no han obtenido resultados contundentes sobre la menor.

La última actualización que realizaron los padres de la pequeña consternó a sus cercanos, ya que por estos días estarán lejos de la zona en que la vieron por última vez.

"A no bajar los brazos"

Por la madrugada de este viernes 13 de septiembre, la madre de Ainhoa, Nataly Farfán, comunicó en una de sus redes sociales que está de regreso en Santiago, de donde es oriunda junto a su pareja y padre de la niña, Ángelo Correa.

Al ser consultada por una amiga sobre qué ocurrió que la hizo retornar a la Región Metropolitana, la mujer le contestó que se quedaron sin alojamiento y agregó "a no bajar los brazos", dando a entender que sigue con la fe de encontrar a su retoña.

La respuesta de Nataly sorprendió a los usuarios que interactuaron con su publicación, en vista de que hace algunos días, su hermano Mauricio Farfán comentó que ella tenía alojamiento indefinido en Viña del Mar, pero que "igual hay gastos, así que vamos a hacer una 'lucatón' para quienes quieran aportar con un granito de arena".

Ainhoa Correa está desaparecida desde el 31 de julio (Facebook)

El estar de vuelta en la capital sin Ainhoa le genera una profunda angustia a Nataly, que no quería abandonar la Ciudad Jardín hasta encontrarla. "Mi bebé todavía no aparece y no quiero bajar los brazos, no me moveré de acá hasta que Dios me devuelva su cuerpecito", declaró a mediados de agosto.

Por su parte, cuando se cumplió un mes de la desaparición de la pequeña, Ángelo hizo un posteo en el que se interpreta la pérdida de su esperanza por encontrarla con vida: "Te amo, hija. En mi corazón te voy a llevar por el resto de mi vida. Q.P.D.", escribió en su red social.