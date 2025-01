"En febrero podría haber más olas de calor que en enero": Jaime Leyton entrega su pronóstico del tiempo para la zona central

29 en. 2025 - 16:45 hrs.

¿Qué pasó?

Este mes de enero se han registrado altísimas temperaturas en la zona central del país, incluyendo la Región Metropolitana, un escenario que podría mantenerse durante febrero.

Así lo confirmó el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, quien adelantó que febrero seguirá con altas temperaturas en buena parte del país, lo que podría traer nuevas olas de calor. "Mi impresión es que febrero va a ser tan cálido como el mes de enero", anticipó.

"En febrero podría haber más olas de calor que en enero"

Leyton comentó que durante "enero ha habido temperaturas mínimas y máximas sobre lo normal en toda la zona central del país", respecto a lo esperado para febrero en Santiago, anticipó que temperaturas deberían ser las habituales.

"En Santiago está la más absoluta indefinición en temperaturas, por lo tanto, uno podría esperar temperaturas de 28 a 31°, que está dentro de lo normal para esta época", señaló.

No obstante, el meteorólogo aseguró que "esto no significa que no haya eventos de olas de calor en febrero (...). De hecho, estadísticamente, al menos, debería producirse una ola de calor en el mes, pero no podemos decir su extensión", agregó.

Don Jaime fue más allá y explicó que es más probable que en febrero se produzcan olas de calor, ya que durante ese mes se exigen temperaturas más bajas para que este fenómeno ocurra. Por este motivo, pese a que las temperaturas el mes que viene no serían superiores a las de enero, "en febrero podría haber más olas de calor", concluyó.

Déficit de lluvias

Leyton también entregó su pronóstico para las regiones de la zona centro sur y manifestó que para "febrero no hay ningún cambio, porque el fenómeno de La Niña no ejerce influencia en esa zona del país, entones uno esperaría que se mantenga la tendencia de temperaturas sobre lo normal en O'Higgins, Maule y parte del Ñuble".

Por su parte, para la zona central hacia el norte de Santiago, el fenómeno de La Niña sí podría dejar temperaturas algo bajo por sobre lo normal.

Por último, en cuanto a la posibilidad de precipitaciones, Don Jaime recordó que no llueve en Santiago desde mediados de octubre, por lo que "toda la zona central, tiene un 100% de déficit de lluvias porque no ha llovido ninguna gota en todo lo que va del verano".

