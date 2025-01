PPD pide formalmente a Tohá ser candidata presidencial y ministra no lo descarta

28 en. 2025 - 09:46 hrs.

¿Qué pasó?

El Partido por la Democracia (PPD) pidió de manera formal a la ministra del Interior, Carolina Tohá, que asuma la candidatura presidencial de la colectividad y llamó al Partido Socialista a apoyarla como abanderada del Socialismo Democrático.

La secretaria de Estado abordó la solicitud, reiterando que se trata de una decisión colectiva, afirmando que no descarta ser candidata.

La solicitud del PPD para que Tohá sea candidata

“La comisión política y la mesa del PPD tienen la sincera aspiración de que nuestra compañera y ministra Carolina Tohá tome la decisión de ser la candidata presidencial del Socialismo Democrático, y así se lo solicitan respetuosamente, entendiendo que la decisión final pertenece a su persona”, señaló el PPD en una declaración oficial.

“No solo nos quedaremos en esta aspiración, sino que buscaremos generar y facilitar las condiciones para que Carolina pueda ser la candidata única del PS y del PPD, e invitamos a nuestros compañeros socialistas a sumarnos a este esfuerzo de presentar una propuesta seria y unitaria en las primarias legales del progresismo”, añadió el texto del PPD.

¿Qué dijo Tohá sobre una posible candidatura presidencial?

También anoche, la ministra señaló que "me tomo muy en serio este tema, esto no tiene que ver con las aspiraciones, tiene que ver con que uno tiene una responsabilidad con el país, que uno está en esta actividad política, no es algo que yo aspire".

"Esto no es una aventura personal, es colectivo, si yo hubiera descartado esto, lo hubiera dicho hace mucho rato. No está descartado, si estuviera decidido me hubiera ido hace mucho tiempo también. Hay que decidirlo y hay muchos factores que considerar", añadió.

En todo caso, aclaró que "va a ser clave que se decida si el sector va a tener o no va a tener primarias, de qué tipo, si va a haber una primaria o más primaria, la inscripción de las primarias son la segunda mitad de abril, en esa fecha va a estar claro quién está o no en ese baile".

