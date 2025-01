"Se bajaron y nos encañonaron": Impactante registro de encerrona sufrida por hermanos en Pudahuel cuando iban a buscar a su papá

22 en. 2025 - 17:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre sufrió una encerrona la madrugada de este miércoles en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana, cuando estaba en camino al aeropuerto junto a su hermana para ir a buscar a su padre, que se encontraba de viaje por trabajo.

Gracias a que el vehículo contaba con una cámara de seguridad, parte de lo ocurrido quedó registrado en un video, en el que se puede ver a los delincuentes.

El video de la encerrona en Pudahuel

La cámara captó lo que ocurrió delante del automóvil, donde otro vehículo paró para obstaculizar el paso, descendiendo un grupo de sujetos cuando se encontraban en Avenida San Pablo, a eso de las 04:26 horas.

Los delincuentes se dirigieron hacia las víctimas para poder concretar el robo, y luego escaparon con los dos vehículos. Un tercer automóvil, que no fue captado por la cámara, obstaculizó el paso de los hermanos por la parte de atrás.

Los registros también muestran el breve trayecto que hicieron los sujetos antes de que el auto se detuviera e incluso alcanzaron a captar las caras de los involucrados.

¿Qué dijo la víctima de la encerrona?

En conversación con Meganoticias, la víctima contó que le había tocado ir a buscar a su padre al aeropuerto. "Esto de salir así como de noche, muy seguido, nosotros no lo hacemos, pero es mi papá", afirmó.

"Todo normal, salgo con mi hermana y estábamos por San Pablo más o menos y veo al fondo como dos autos acercándose, y de la nada viene uno y se me pone adelante mío, y el otro atrás", recordó. "Cuando veo que se empiezan a bajar, yo le digo a mi hermana, ¿sabes qué? Esto es un portonazo, bajémonos. Me bajo y los tipos empiezan a golpear las ventanas", contó.

De acuerdo a su relato, tenía las llaves del auto en un llavero colgador, el cual trató de esconder dentro de su polera. "Uno de los tipos se da cuenta, me la saca y me la tira", señaló. Tras esto decidió empezar a correr. "Veo que mi hermana se queda un poco por el shock, porque literal los tipos se bajaron y no encañonaron ahí".

La búsqueda de ayuda tras la encerrona

La víctima contó que corrió junto a su hermana hacia unos departamentos y gritando ayuda, pero nadie salió. "Después vi un parque al lado de los departamentos y le dije a mi hermana que 'tal vez regresen algo, acostémonos, ojalá no nos pillen', y estuve un buen rato ahí. Empecé a llamar a Carabineros, no me respondía lamentablemente, estuve como seis minutos esperando que me respondan".

"Después le digo a mi hermana que nos vayamos a pedir ayuda más allá y de la nada voy con ella y se acerca una patrulla de Carabineros. Con eso me sentí más aliviado", relató, indicando que debido a que su automóvil tenía cortacorriente y GPS, lograron rastrearlo hasta el lugar en el que se detuvo.

Sobre los delincuentes, detalló que "por lo que alcancé a escuchar eran chilenos todos, y yo creo que de edad tenían entre 16 o 18 años".

La víctima realizó la denuncia correspondiente por lo ocurrido y por ahora no hay personas detenidas.