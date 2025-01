Casa de Moneda inicia venta de lingotes de oro: ¿Cómo son, cuánto cuestan y cómo comprarlos?

22 en. 2025 - 14:30 hrs.

Casa de Moneda, la institución encargada de acuñar monedas y billetes en Chile, además de fabricar medallas conmemorativas y otros atractivos productos, entrará a un mercado de alto reconocimiento. A partir de este miércoles 22 de enero, por primera vez en su historia venderá lingotes de oro.

Este preciado elemento no es desconocido para la entidad, ya que elabora medallas a pedido de los clientes. Pero lo que sí es nuevo para ella es el formato de lingote, el que será comercializado bajo la modalidad de venta asistida.

La gerenta comercial del organismo, Ángela Movillo, comentó que se exhibirán siete modelos de barras de oro para que los interesados puedan cotizarlas.

¿Cómo son, cuánto cuestan y cómo comprar los lingotes de oro?

Movillo detalló que "tendremos dos ejemplares, con un peso de 1/10 de onza troy (3,11 gramos) y otro de 1/4 de onza troy (7,77 gramos)". Ambos formatos fueron elaborados con oro de 24 quilates, con una pureza de .9999. En otras palabras, "son prácticamente oro puro".

Lejos de parecerse a los lingotes que, por ejemplo, se muestran en las películas de acción, el que pesa 1/10 tiene una dimensión de 2,2 centímetros de largo y un ancho de 1,3 centímetros. Mientras que el de 1/4 de peso será levemente más grande: largo de 2,3 centímetros y 1,4 centímetros de ancho.

Según se detalla en LUN, el lingote está acuñado con la insignia de Casa de Moneda, en cuyo alrededor hay una aureola que representa al apóstol Santiago.

La exhibición de las barras será en el sitio web de Casa de Moneda, plataforma que no mostrará los valores debido a una particular razón: como el oro es un elemento afecto a los movimientos de la bolsa, "el precio (del lingote) va cambiando, por eso no podemos poner la información antes. De todos modos, una décima de onza de oro tiene un valor aproximado de $300.000 y un cuarto de onza, $700.000", dijo Movillo.

Por último, respecto a cómo comprarlos, el trámite se realiza a través del sitio del organismo. Una vez que los interesados cotizan el lingote que desean, un asistente de ventas lo contactará para continuar con la transacción. Eso sí, "no es llegar y comprarlos, porque trabajamos bajo un modelo de prevención del delito y debemos analizar a los posibles compradores", concluyó la autoridad de Casa de Moneda.