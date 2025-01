Fuego habría iniciado tras "una pelea entre vecinos": Investigan intencionalidad en fatal incendio forestal en Los Sauces

21 en. 2025 - 16:12 hrs.

¿Qué pasó?

El subprefecto Rodrigo Espinoza, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI de Temuco, informó que están investigando si es que hubo intencionalidad en el incendio forestal que se registró el domingo en Los Sauces, región de La Araucanía, y donde murieron tres brigadistas forestales de la empresa CMPC.

Aunque las causas que provocaron la emergencia aún son materia de investigación, este martes, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, comentó que el fatal incendio habría comenzado a raíz de una pelea entre vecinos.

¿Qué dijo el ministro de Agricultura por el origen del incendio?

Valenzuela aseguró que "en este trabajo (investigativo) que hace Conaf, al parecer fue una pelea entre vecinos que terminó con alguien provocando un incendio, pero es algo que debe corroborar la PDI, la Fiscalía y finamente la Justicia".

Al respecto, la autoridad aseguró que la Ley de Incendios contempla penas de hasta 20 años de prisión en los casos en los que hay intencionalidad, aunque también hay sanciones de hasta 12 años de presidio a quienes provoquen incendios por negligencias que causan daños a la naturaleza y pérdida de vida humana.

Por su parte, el subprefecto Rodrigo Espinoza, jefe de Bidema, aseguró que estamos "realizando trabajos de investigación que nos puedan permitir en un futuro lograr determinar si este incendio fue causado intencionalmente o por algún tipo de negligencia de alguna persona".

"Dentro de la investigación técnica que realiza esta brigada, se está indagando respecto al área y el punto de inicio de este incendio (...). Además, de la toma de declaraciones a los lugareños", añadió el subprefecto.

Fiscalía pone frenos a las declaraciones del ministro

Pese a que el ministro y Conaf señalaron que el incendio habría iniciado tras una pelea entre vecinos, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, afirmó que "esas no son entidades encargadas de las investigaciones, por lo que no estoy en condiciones de confirmar esos datos (...). Me parece que no corresponde a otras instituciones anticipar juicios o dar información que puede ser poco precisa".

De todas maneras, el fiscal aseveró que el 99% de los incendios tienen participación humana, "por lo que nos corresponde determinar si existe una intencionalidad, una negligencia u otra circunstancia".

El persecutor detalló que "tenemos antecedentes que apuntan al origen del fuego (...) para precisar la participación de algunas personas en este hecho", aunque no confirmó si hay detenidos o no por este caso.